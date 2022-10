Una mujer encontró a su esposo perdido gracias a un emotivo video viral

Una mujer encontró a su esposo gracias a un video viral. El hombre fue protagonista de una emotiva escena luego de que un joven desconocido lo ayudara y le diera un abrazo en la calle.

Según informó diario Clarín, la mujer contó que Antonio, como se llama el hombre que estaba viviendo en la calle y que se hacía llamar José, se había ido de su casa hacía meses y no lograban dar con su paradero.

Cuando vio su imagen en los medios se puso en contacto con Marcos, el joven que aparece en el video dándole un abrazo.

“Buscamos a José, su nombre real es Antonio, tiene problemas psiquiátricos y su mujer Claudia lo está buscando por Recoleta. Armemos una campaña en solidaridad con todos los argentinos”, publicaron la cuenta de Instagram @Unabrazodecorazon.

“Se le murió la mamá y entró en un pozo depresivo muy fuerte”, contó Claudia a El Trece. Luego de meses de búsqueda, y con la ayuda de la gente, la familia de Antonio logró dar con él en un bar.

Un abrazo conmovedor

Hace unos días Marcos se cruzó con un hombre en situación de calle en Recoleta. Al verlo, el joven lo ayudó con dinero y le dio un abrazo y palabras de aliento que emocionaron a todos hasta las lágrimas.

La escena transcurrió a la vista de la gente que circulaba por la zona. Fue Adriana, una mujer que se encontraba sentada en un bar, la que notó el gesto e inmortalizó el momento con su celular.

En diálogo con Mediodía Noticias, Marcos dio detalles de cómo fue el encuentro con Antonio. “Venía caminando y simplemente me dijo algo. Le dije ‘ya sé, no me digas nada’, y le di algo de plata para que pueda comer”, explicó.

“Me lo quería rechazar porque era mucha plata, 500 pesos, no me los aceptaba, hasta que en un momento me dijo ‘¿qué puedo hacer por vos, ¿qué necesitas?’”. “‘Que levantes la cabeza y que sigas caminando, luchándola como todos los argentinos’”, le respondió el joven.

“‘Lo que pasa es que estoy muy cansado’, me dijo”, recordó Marcos. En ese momento el joven le dio un abrazo contenedor y en cuestión de horas la imagen se viralizó en las redes. Gracias a esto, la familia de Antonio logró dar con su paradero y pudieron reunirse otra vez.