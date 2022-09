Video conmovedor: ayudó a un indigente, lo abrazó y emocionó a todos

Un hecho conmovedor ocurrió en el barrio porteño de Recoleta y trascendió en los medios. Todo empezó cuando Marcos se cruzó con José, uno de los tantos marginados que viven en la calle y que estaba pidiendo colaboración. Sin embargo, el joven no solo lo ayudó con dinero, sino que le dio un abrazo y palabras de aliento que emocionaron a todos hasta las lágrimas.

La escena transcurrió a la vista de la gente que circulaba por la zona. Fue Adriana, una mujer que se encontraba sentada en un bar, la que notó el gesto e inmortalizó el momento con su celular.

En diálogo con Mediodía Noticias (eltrece), Marcos, que tiene 30 años y recientemente se recibió de licenciado en Administración de Empresas, dio detalles de cómo fue el encuentro con José y qué le dijo. “Venía caminando y simplemente me dijo algo. Le dije ‘ya sé, no me digas nada’, y le di algo de plata para que pueda comer”, explicó.

Sin embargo, la sorpresa fue tanta que el hombre no quiso aceptar el dinero. “Me lo quería rechazar porque era mucha plata, 500 pesos, no me los aceptaba, hasta que en un momento me dijo ‘¿qué puedo hacer por vos, ¿qué necesitas?’”. “‘Que levantes la cabeza y que sigas caminando, luchándola como todos los argentinos’”, le respondió el joven.

“Era la primera vez que lo veía a José y lo vi cargando las bolsas muy inclinado. ‘Lo que pasa es que estoy muy cansado’, me dijo, y se quebró. En ese momento Marcos lo abrazó, pero del otro el hombre se resistió. “Me dijo ‘estoy sucio, tengo olor’”, precisó el joven, quien aseguró que nunca le importó el dinero, ni nada material, sino el simple hecho de tener “un gesto de humanidad”.

“Hay veces que por estar a las corridas uno frena y se da cuenta de que con un simple gesto podés cambiar el día de alguien. Yo lo hice otras veces y cuando no tenía dinero ayudaba con tiempo”, indicó.

El emocionante momento. Foto: captura eltrece

Antes de irse, José le preguntó por qué lo hacía, y Marcos simplemente le respondió: “Porque sos un ser humano”.

Adriana, la mujer que grabó toda la situación mencionó: “Todavía estoy conmovida, porque después me enteré lo que realmente había pasado. Yo tenia el teléfono apoyado, porque siempre estamos conectados. De pronto vi esa situación y saqué una foto, y saqué otra, y vi que el momento se prolongaba y me emocioné”.

“Hoy siento que quiero tener más contacto por esto. José nos viene a mostrar cuánto necesitan los argentinos, pero hay muchas otras personas así”, manifestó la mujer.