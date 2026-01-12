12 de enero de 2026 - 12:44

Diez minutos de actividad física pueden fortalecer las defensas del cuerpo contra el cáncer, según estudios

Investigadores de la Universidad de Newcastle descubrieron que diez minutos de actividad física reparan el ADN y frenan el cáncer de intestino.

Por Cristian Reta

Un estudio reciente de la Universidad de Newcastle analizó cómo solo diez minutos de actividad física intensa impactan en adultos con sobrepeso. Los resultados revelaron que este breve esfuerzo activa mecanismos biológicos capaces de inhibir el cáncer de intestino, subrayando que cada minuto cuenta para fortalecer las defensas naturales y reparar el daño celular.

Proteínas que reparan: el impacto biológico de un esfuerzo corto

A menudo pensamos que para obtener beneficios reales en la salud necesitamos pasar horas en el gimnasio. Sin embargo, este nuevo descubrimiento publicado en el International Journal of Cancer rompe con ese mito. Según los investigadores británicos, tan solo diez minutos de actividad de alta intensidad (un tiempo equivalente al que nos toma vaciar el lavavajillas o esperar a que hiervan los fideos) pueden ser suficientes para activar las defensas del cuerpo contra el cáncer de intestino.

El estudio se centró en un grupo de 30 hombres y mujeres de entre 50 y 78 años. Aunque los participantes eran personas con sobrepeso u obesidad, factores que en sí mismos aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades oncológicas, se encontraban sanos al momento de la prueba. Tras realizar una sesión intensa en una bicicleta fija (ergómetro), se analizaron sus muestras de sangre para observar qué sucedía a nivel molecular.

Los resultados fueron sorprendentes: los científicos detectaron cambios en 249 proteínas. De ese total, 13 proteínas aumentaron significativamente su nivel, destacándose la interleucina-6 (IL-6). Esta proteína no es una más en el sistema; es una pieza fundamental que participa directamente en la reparación del daño del ADN en las células. Además, el ejercicio estimuló genes que mejoran el metabolismo energético, permitiendo que las células utilicen el oxígeno de manera mucho más eficiente.

Frenar el crecimiento celular: un escudo natural en diez minutos

Más allá de la reparación, el ejercicio intenso parece actuar como un interruptor genético. El equipo liderado por el Dr. Sam Orange observó que, inmediatamente después de la actividad física, se desactivaron genes asociados con el crecimiento celular rápido. Este detalle es crucial, ya que el crecimiento descontrolado es lo que permite el desarrollo agresivo de las células cancerosas.

Este hallazgo abre una puerta esperanzadora para mejorar los tratamientos actuales. Si bien ya se sabía que el ejercicio regular puede reducir el riesgo de cáncer de intestino entre un 20% y un 25%, ahora la ciencia comprende mejor los mecanismos biológicos que están en juego detrás de esa protección. Es importante aclarar que, por ahora, estos beneficios específicos se han comprobado para el cáncer de intestino y no se ha informado aún si el efecto se extiende a otros tipos de tumores.

Lo más valioso de esta investigación es el mensaje de optimismo para la vida cotidiana. Como afirma el Dr. Orange, un solo entrenamiento breve puede enviar señales poderosas a nuestro organismo. Cada paso cuenta; no es necesario ser un atleta de élite para empezar a cuidar el cuerpo. Incorporar ráfagas cortas de actividad intensa en la rutina diaria se presenta como una estrategia accesible y biológicamente irrefutable para fortalecer nuestra salud interna.

