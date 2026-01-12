Diez minutos de actividad física pueden fortalecer las defensas del cuerpo contra el cáncer, según estudios

Investigadores de la Universidad de Newcastle descubrieron que diez minutos de actividad física reparan el ADN y frenan el cáncer de intestino.

Un estudio reciente de la Universidad de Newcastle analizó cómo solo diez minutos de actividad física intensa impactan en adultos con sobrepeso. Los resultados revelaron que este breve esfuerzo activa mecanismos biológicos capaces de inhibir el cáncer de intestino, subrayando que cada minuto cuenta para fortalecer las defensas naturales y reparar el daño celular.

Proteínas que reparan: el impacto biológico de un esfuerzo corto A menudo pensamos que para obtener beneficios reales en la salud necesitamos pasar horas en el gimnasio. Sin embargo, este nuevo descubrimiento publicado en el International Journal of Cancer rompe con ese mito. Según los investigadores británicos, tan solo diez minutos de actividad de alta intensidad (un tiempo equivalente al que nos toma vaciar el lavavajillas o esperar a que hiervan los fideos) pueden ser suficientes para activar las defensas del cuerpo contra el cáncer de intestino.

image El estudio se centró en un grupo de 30 hombres y mujeres de entre 50 y 78 años. Aunque los participantes eran personas con sobrepeso u obesidad, factores que en sí mismos aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades oncológicas, se encontraban sanos al momento de la prueba. Tras realizar una sesión intensa en una bicicleta fija (ergómetro), se analizaron sus muestras de sangre para observar qué sucedía a nivel molecular.

Los resultados fueron sorprendentes: los científicos detectaron cambios en 249 proteínas. De ese total, 13 proteínas aumentaron significativamente su nivel, destacándose la interleucina-6 (IL-6). Esta proteína no es una más en el sistema; es una pieza fundamental que participa directamente en la reparación del daño del ADN en las células. Además, el ejercicio estimuló genes que mejoran el metabolismo energético, permitiendo que las células utilicen el oxígeno de manera mucho más eficiente.

Frenar el crecimiento celular: un escudo natural en diez minutos Más allá de la reparación, el ejercicio intenso parece actuar como un interruptor genético. El equipo liderado por el Dr. Sam Orange observó que, inmediatamente después de la actividad física, se desactivaron genes asociados con el crecimiento celular rápido. Este detalle es crucial, ya que el crecimiento descontrolado es lo que permite el desarrollo agresivo de las células cancerosas.