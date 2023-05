Diego Santilli tuvo un accidente en el gimnasio y un mordaz comentario de Fabiola Yañez generó críticas en las redes

Un picante comentario de Fabiola Yañez en un video de Diego Santilli generó fuertes críticas por parte de internautas de Instagram. Y es que, luego de que el medio C5N compartiera un video del referente de Juntos por el Cambio contando a qué se debía el golpe en su cara, Yañez no dejó pasar la ocasión para cruzarlo.

“Storytime de lo que me pasó en la cara”, escribió el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en el video que publicó en su cuenta de TikTok (@diegosantilliok). El formato que eligió para contar la accidentada anécdota es uno de los más recurrentes en la red social, ya que en él el usuario explica con lujo de detalles alguna situación, historia o acontecimiento que llame la atención de los usuarios.

“A veces el deporte no es salud”, comenzó a relatar el diputado mientras se dirigía hacia un acto del PRO en el estadio de Ferrocarril Oeste. “Estaba entrenando, y bueno… a un señor que estaba al lado mío se le escapó una mancuerna y me pegó en la cabeza”, contó.

De acuerdo con Santilli, en el accidente no perdió el ojo “de milagro”. “De suerte pegó de costado. Si me pega de lleno me saca el ojo”, agregó. “Dicen que el deporte es salud pero no lo recomendamos nosotros”, bromeó hacia el final.

Este video fue publicado durante el fin de semana en la cuenta de Instagram de C5N, en donde se explicó la razón de los apósitos y el ojo hinchado de Santilí. Fue en la propia publicación que Fabiola Yañez aprovechó para chicanear al diputado.

El comentario de la primera dama en la publicación de C5N. Foto: Captura Instagram / Clarin

“Qué bien. Ni yo tengo tiempo de entrenar... Qué suerte”, escribió con ironía la primera dama. Sin embargo, el comentario no tardó en ser advertido por los usuarios de la red social, que utilizaron la función de “responder” para criticar duramente e, incluso, en recordar el escándalo que protagonizó Yañez durante la pandemia de Covid al festejar su cumpleaños durante el confinamiento obligatorio.

Fabiola Yañez debió eliminar su comentario. Foto: Captura Instagram / Clarin

“¿Qué onda, qué hacés acá?, ¿Aprovechando el tiempo, viendo esto y comentando?”, “Pero para ver Instagram y comentar si”, “Pero si tuvo tiempo para festejar su cumpleaños y hacer entrar hasta el entrenador de los perros cuando estábamos todos encerrados, sería adecuado que se llame a silencio y empiece a armar las valijas”, remarcaron algunos de los internautas. Tras el revuelo, el comentario de Yañez fue eliminado de la publicación.