Desopilante: salió a bailar, tomó de más y le pidió a un albañil trabajar en su casa

La noche, y la noche que tiene fiesta, suele ser un reservorio de anécdotas de todo tipo. Hay historias simpáticas, alegres, violentas e insólitas.

Justamente, una joven vivió el último fin de semana un hecho por demás desopilante cuando salió a bailar y tomó de más. La protagonista se llama Sofía, quien salió a bailar y en un “after” se topó con un albañil que también había asistido al evento.

Hasta ahí nada raro. Sin embargo, la chica en cuestión estaba un poco ebria y en esa situación se puso a hablar con el trabajador de la construcción. El tema de conversación fue simple: Sofía le pidió que hiciera un contrapiso en la casa y arreglaron para hacer toda la obra, siempre hablando bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, el trabajador se tomó muy enserio la charla y a los pocos días le mandó un audio a la joven para comenzar el trabajo.

Daniela, amiga de Sofía, contó todo lo ocurrido en TikTok y subió el audio que el albañil le había enviado a la joven para empezar la obra, situación que terminó viralizándose en las redes.

Daniela compartió el video a través de su cuenta @danyvaldez5 y mostró el chat que tuvo con su amiga. En la grabación, se puede ver que Sofía le había escrito el siguiente mensaje: “Otra cosa graciosa del finde: estuve de after con un albañil y le dije que me arregle unas cosas, obvio estaba en ped... y quedamos en hacer toda la obra más o menos. Hoy me escribió”, contó TN.

En el mensaje de voz, se podía escuchar al trabajador consultándole acerca de cuándo podía empezar la obra: “Hola Sofía, le habla Carlos. Se acuerda que usted me ha dicho el domingo cuando estuvimos con los chicos ahí que quería hacer el contrapiso ese... quería ver a qué hora iba a estar así podía ir a verla... si puede hoy o qué día”.

Daniela estalló de risa y compartió el video en la plataforma, donde recibió 166 mil “reproducciones” y 17 mil “me gusta”. “Espero que mi amiga no se mande una este finde. Mi amiga...”.

