Denuncian que un hombre adoptó a una chanchita como mascota, pero se la comió en un asado con los amigos

Una mujer denunció que dio en adopción a su mascota, una mini pig, porque no podía mantenerla en su casa pero que el nuevo dueño le mintió. El hombre le habría dicho que era para sus hijas, pero en realidad tomó el animal para hacerlo a la parrilla con sus amigos. El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de General Pacheco, partido de Tigre.

Mariela era la exdueña de Roma, una chanchita mini pig. La mujer decidió buscarle otra familia a su mascota por no poder conservarla. Fue entonces cuando Facundo Medina se puso en contacto con ella diciendo que quería adoptar al animal como mascota, brindándole un nuevo hogar junto a sus hijas.

Roma, la chanchita asesinada tras ser adoptada.

Además, el hombre le pasó fotos de la casa para que la mujer viera que el lugar era propicio para el animalito. Engañada por el sujeto, Mariela dijo que sí y el acusado pasó a buscar a la chanchita por su casa de Pacheco el 5 de enero.

Unos días después de la adopción, se viralizó un mensaje en un grupo de WhatsApp de mini pigs donde relatan la historia del hombre que había adoptado a una chanchita y se la había comido. En el mensaje se puntualizó que a un conocido le dieron una mini pig como mascota y que al regresar a casa mandaba fotos de la canchita al grupo de amigos, avisando que preparen el agua caliente para pelarla y ponerla a la parrilla.

Exactamente minutos después de adoptarla, Medina subió una foto junto a su “nueva mascota” a Instagram. “Con la chanchi”, describió el acusado al momento de posar en una selfie junto al animalito. La publicación generó más indignación entre los defensores de los derechos de los animales que lo tildaron de “psicópata”.

Roma junto al acusado, Facundo Medina. Foto: Instagram/@facundoromanmedina

La dueña, indignada y triste por la situación, contó que inclusive el hombre le mandaba videos de la chanchita jugando con sus hijas. Consultado por Clarín, Medina reconoció que lo estaban acusando de matar a una chanchita pero se defendió. “Yo no tengo nada que ver. Es un error informático”, remarcó el nuevo dueño de Roma.

Además, el hombre aseguró que un estudio de abogados especializado en delitos informáticos “está accionando en el caso en contra de todas las amenazas informáticas” que está recibiendo él y su familia. Además, también se negó haber adoptado a Roma a pesar de que ya se viralizó su propia publicación en las redes junto al animal. El hombre fue denunciado penalmente.

La mini pig antes de ser asesinada.

Fernando Pieroni, reconocido activista de Argentina quien justamente convive con dos minipigs rescatados en su hogar, expresó: “Ya está la denuncia en la Justicia realizada por el abogado Alfredo Carrillo”. La denuncia penal se encuadra dentro de la Ley 14.346 por maltrato animal y averiguación de ilícito. Además, Pieroni dijo que harán una demanda civil por daños y perjuicios hacia la familia que lo dio en adopción.

Por otra parte, también circuló un audio por los grupos de WhatsApp donde se escucha a uno de los conocidos de Facundo decir: “Me contó que recién llegó de llevar la chancha (a matar). Ya prendió el fuego. Qué guanaco, qué maldito. No lo hubiese agarrado. Lo hubiese dejado con la dueña. Pobrecita. Ahora la dueña está rompiendo los huevos que quiere la chanchita de vuelta”.

"Roma ya no está en este plano", le comunicó el acusado a su dueña original.

Cabe destacar que, alterada por la situación, la dueña original de Roma llamó al hombre y le preguntó por el animalito, a lo que Facundo le contestó que ya no la podía tener más y que se la había dado a otra persona. Sin embargo, le manifestó que la chanchita ya “no estaba más en este plano”.

“Intenté comunicarme para ver cómo estaba en su nueva casa, que me manden fotos y después me enteré de esto por el grupo”, relató Mariela. “Me quiero matar. No lo puedo creer. Es muy cruel, me siento muy mal”, declaró la exdueña al ser consultada por la prensa.