Chiquito, el perro mestizo que salvó a su dueño de un incendio y se convirtió en héroe

Un perro mestizo salvó a su dueño de morir quemado en un incendio. El animal rompió un ventanal para ingresar a la casa y despertar a su dueño que dormía en su habitación. Ocurrió en una vivienda ubicada en la localidad bonaerense de Rafael Castillo. El fuego se habría desatado por un cortocircuito y consumió toda la casa.

En diálogo con Todo Noticias, Gabriel Gómez contó que gracias a la ayuda de “Chiquito”, su mascota, salvó su vida. “Me quedé dormido. En un momento sentí un ruido y se cortó la luz, pero no le di bolilla”, dijo.

Gómez cree que su falta de reacción se debió a una intoxicación con monóxido de carbono. “Él (por Chiquito) estaba afuera, entró y me hizo caer de la cama”, dijo. “Yo no me podía despertar, me arrastró hasta el comedor y con manotazos y lamidas me despertó”, agregó Gabriel.

Gentileza TN

“Cuando me despabilé completamente veo todo nublado, colores y calor. Estaba prendiéndose fuego todo, quise abrir la puerta y me quemé la mano”, dijo. Él se asomó con por la ventana y pidió auxilio a unos chicos que estaban jugando a la pelota cerca de su casa.

“Ellos salieron corriendo a pedir auxilio, a buscar a mis hermanos que viven a una cuadra. Ahí salieron los vecinos y con una silla rompieron todo el ventanal”, explicó.

Gentileza TN

Fue recién en ese momento Gabriel pudo salir de su casa e increíblemente Chiquito volvió a entrar a la casa y sacó a un gato que había quedado en la habitación. “Entró de nuevo y sacó al gatito de la pieza, colgado de la boca como si fuera la mamá”, contó el hombre.