Delfina Chávez cambió su look y su hermana Paula se tentó porque la ve igual a un perro cocker

Paula Chaves y Delfina tienen una relación de hermandad hermosa, son súper compañeras y se aconsejan mucho a la hora de hablar de trabajo. Y también se ríen a carcajadas cuando alguna de las dos tuvo un blooper o alguna ocurrencia divertida.

Como ahora, que pasaron un domingo de Pascuas familiar en la casa de la modelo y conductora junto a su abuelo Kaki y su papá Miguel. Delfina apareció en la reunión con un gran cambio de look y su hermana mayor no hizo más que tentarse y mandarla al frente en las redes sociales.

Sucede que la actriz de la primera temporada de “ATAV” se tiñó el pelo de color naranja y Paula lo vio similar al estilo de un perro. Le sacó una foto a la joven y la compartió en Instagram con la frase: “Delfi y la refe que llevó a la pelu”.

Delfina posó junto a un celular que tenía varias imágenes de un perro cocker que, al parecer, es el de la inspiración del nuevo estilismo.

No es la primera vez que Paula Chaves le hace una broma a su hermana menor. Delfina reveló que la modelo la filmó cuando le estaba contando que estaba embarazada de Filipa, su tercera hija, y se negó a que la sumara en un video editado con las reacciones de toda la familia.

“Mi hermana me filmó a escondidas cuando me contó que iba a ser madre para armar una especie de compilado de las reacciones, con música de fondo para subir a redes. Te juro por mi vida que jamás entendió del todo por qué me negué a aparecer”.

