Pampita aconsejó a su “hijastra” en su debut como modelo

Pampita y Roberto García Moritán formaron una hermosa familia ensamblada con los pequeños de ella, los adolescentes de él y Ana, su primera hija juntos. Son un montón de momentos los que comparten todos juntos y el debut como modelo de Delfina, la mayor del empresario, no fue la excepción.

La joven de 15 años comenzó desde pequeña a estudiar canto, baile y guitarra, hoy va a la escuela de comedia musical de Cris Morena y acaba de dar sus primeros pasos en el mundo del modelaje, acompañada por su mamá Milagros Brito y Pampita.

Delfina García Moritán es la hija del marido de Pampita que acaba de debutar como modelo

Delfi está acostumbrada a las cámaras y ahora lo demostró en el set donde realizó la campaña del perfume 18 de Cher Beauty. Si bien sigue los consejos de profesionales, a quien más escucha es a su “madrastra”, quien con mucho amor le comparte tips de la profesión.

“Ellos me dan sus claves y yo voy armando mi propio camino”, dijo la adolescente sobre sus padres en una entrevista. “Papá está acostumbrado a este ambiente, entonces no le da celos que empiece a trabajar. Con mamá también me entiendo muy bien, me da libertad y tengo la confianza para preguntarle cualquier cosa”, sumó.

“Me da un poco de vergüenza pero también me divierte”, reveló García Moritán que durante toda la producción contó con la compañía de su madre empresaria, desde un costado, ella alentaba y apoyaba a la menor.

“Me gusta que descubra lo que le apasiona y que quiera probar cosas distintas. El día de mañana verá lo que hace, mientras tanto, que se divierta”, dijo Milagros sobre su hija.

Así fue el debut de Delfina García Moritán, la hija del marido de Pampita

Como no podía ser de otro modo, la adolescente compartió en su cuenta de Instagram el resultado de la producción de fotos para el perfume de Cher. Además de dar características de la fragancia, abrió su corazón.

“DIECIOCHO tiene como concepto perfumar a una joven mujer que lucha por sus sueños y tiene un alma libre, femenina, romántica, independiente y sin prejuicios. Mezcla a la perfección en su aroma el gourmand floral y su toque especial de caramelo”, compartió.

Y sumó sobre su experiencia: “Por primera vez me sumo a una campaña online para acompañar a @cherbeautyok en esta nueva propuesta y desafiar mis límites alcanzando nuevas metas”.