Dejó a su perra en una guardería pero se escapó y tuvo que volverse de sus vacaciones: el final feliz se volvió viral

Julia vivió una verdadera odisea para encontrar a su perra Juana. A través de Twitter relató lo ocurrido y su historia se volvió viral.

“Me fui a mi ciudad por el finde largo, y no pude llevar a Juana como hago siempre, así que quedó en una guardería. Me avisaron que se había escapado y no podían encontrarla”. Con este tuit, Julia comentó contando el inicio de su pesadilla.

Cuando Julia se enteró de la noticia ya estaba muy lejos de casa. Entonces su novio fue quien salio en busca de su perra. Sin novedades de su mascota, Julia volvió a Rosario.

La vuelta se volvió eterna, pero los mensajes de aliento y ayuda para poder encontrar a Julia hicieron que Juana no perdiera la esperanza. En un momento daor obra del destino, su papá que manejaba el auto en el que viajaban agarró otro camino para entrar a la ciudad santafesina, y allí vio a Juana.

Dejó a su perra en una guardería, el animal se escapó y la historia del reencuentro se volvió viral

“No agarramos el acceso a Rosario que agarramos siempre. En el estado de alteración, agarramos otro camino, yo venía diagramando una estrategia de búsqueda a ver por dónde arrancaba. Y en eso, mi vieja gritó ‘¡Juana!’ y estaba mi perra caminando por Circunvalación. En contramano.

Inmediatamente se bajó del vehículo y empezó a perseguirla. “Crucé los carriles sin darle bola a los autos y arranqué a correr, Juana se asustó y empezó a correr más”, relató.

En medio de la desesperación se subió a un patrullero que ayudó en el reencuentro. Julia contó que un auto le cerró el paso a su perra que muy austada se subió al vehículo y se acostó en un asiento.

Luego de la tremenda odisea, finalmente Julia contó el emotivo reencuentro: “Llegué yo (en el patrullero) hasta donde estaba ese auto y me reencontré. El llanto era total, mío pero también de los policías, de la gente de los autos que frenaron, de todos. Cargué a Juana en el auto y estamos en casa. Está durmiendo”.

Juana, la perrita que se volvio viral

Y para finalizar escribió un último tuit: “Algo la cuidó todo el trayecto y la guío a ella hasta mí, a mí hasta ella. Te amo, Juana. Gracias por salvarme una vez más”, concluyó.