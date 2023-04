¡De terror! Encontraron una pitón de más de dos metros de largo en una casa de La Plata

Los vecinos de un barrio de La Plata se llevaron una desagradable sorpresa en la madrugada de este lunes. En la reja de una de las viviendas encontraron una pitón de más de dos metros de largo.

Al ver al enorme reptil, las personas llamaron al 911 y momentos después llegó persona policial al lugar. Una vez allí los uniformados confirmaron la presencia de una enorme serpiente.

La pitón estaba en una propiedad familiar de 68 entre 30 y 31, en la zona Sur del casco, a cinco cuadras del acceso al cementerio municipal.

Encontraron una pitón en La Plata - Foto @nandotocho

Los policías tocaron timbre en la casa donde estaba la serpiente, pero nadie le abrió la puerta. Entonces, recurrieron a la ayuda de una vecina que les dio una bolsa de plástico y un palo para poder maniobrar al reptil.

“Era la una y media. No entendía nada. Ni me asomé yo, pero me dijeron que había una víbora acá al lado. Que yo sepa el dueño no tiene víboras en la casa”, contó la vecina al portal Infocielo.

“Bajaron la víbora de la reja, la embolsaron y me dijeron que la llevaron al ex zoológico de La Plata”, agregó la mujer al portal local.

Según informó Clarín, aun no se ha podido constatar si se trató de una serpiente doméstica, que se le escapó a alguien o si “creció en alguna plaza o parque platense”. Los oficiales que retiraron el animal lo entregaron a una dependencia de la Policía Ecológica.