De no creer: enfermeras se burlan de pacientes fallecidos de Covid-19 y su video fue muy criticado

Al ver redes sociales uno busca distenderse, reírse con videos de animalitos, bailes de personas y demás ocurrencias de todo tipo. Pero esta vez, el viral de unas enfermeras no hace reír sino preocuparnos. Cuatro mujeres del personal de salud fueron filmadas en el momento justo en que se burlaban de las personas que fallecieron durante la pandemia del Covid-19.

En la grabación que generó la indignación de los usuarios, se las ve bailando al compás de la música que se popularizó durante la cuarentena en el que aparecían hombres africanos moviéndose con ritmo y con un féretro en sus manos. Estas cuatro enfermeras son empleadas de la ciudad de Tarragona, en España.

“Las enfermeras del hospital Joan XXIII de Tarragona, hospital donde están ingresados unos conocidos, burlándose de los muertos”, escribieron junto al video que provocó repudio e indignación.

El hecho habría ocurrido dentro del recinto hospitalario y las personas que protagonizaron la burla fueron rápidamente identificadas. Les abrirán una investigación al considerar que es inapropiado lo que hicieron.

“No solo se burlan de los enfermos, se burlan del covid porque no veo esa seguridad de la que tanto se quejaban”, “No se abren expedientes? No se echa a gente?? Pero en qué trabajo se permite hacer algo así??? Los funcionarios saben que son tan inviolables como el rey”, “Esto ya es demasiado. He visto a mucha gente salir sin vida de una uci y no me hace ni gracia ver este vídeo”, fueron algunos de los comentarios de la red social de Twitter.