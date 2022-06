Damián De Santo recordó a Gerardo Rozín en Podemos Hablar: “Siempre voy a estar agradecido”

Este sábado, “Podemos Hablar” se volvió muy emotivo. Los invitados recordaron a Gerardo Rozín, ya que el conductor hubiera cumplido 52 años. Por ese motivo, cada uno lo recordó con divertidas anécdotas. Uno de ellos fue Damián De Santo, quien fue uno de los elegidos para conducir “Morfi”, junto a Zaira Nara.

“Ocupé su lugar durante un año”, recordó el actor. “Me eligió él y siempre voy a estar agradecido porque me encantó. Me sentí en mi mundo, con los mismos que estaban en la ficción, los técnicos y directores detrás de cámara, pero a mí me encantó conducir y más este tipo de programa”, expresó.

De Santo también reveló la razón por la que Rozín le ofreció ponerse al frente del programa semanal mientras él producía. “Me dijo: ‘Yo te llamo porque sos diametralmente opuesto a mí, y yo le dije: ‘Ya lo creo, yo esas notas las haría jamás,no las sé hacer, pero empezaré a forjar mi estilo’, y fue así, aprendí un montón, y por eso también creo que Jey Mammon, actual conductor de La Peña de Morfi, con Jésica Cirio] fue la decisión perfecta”.

Por otro lado, el actor es parte del elenco de la tira de Telefe, El primero de nosotros, cuya premisa surgió de la creatividad de Rozín.

El conductor murió el 11 de marzo a causa de un tumor cerebral. Tras recibir el diagnóstico de la enfermedad, continuó con su trabajo con el profesionalismo de siempre, y coordinó detalles de sus proyectos al ser consciente de su inminente partida.

Según revelaron en Socios del Espectáculo, el periodista había llegado a un arreglo económico con Telefe por la propiedad intelectual de El primero de nosotros.

“Mirá las cosas de la vida, increíble... porque lo contás y no te lo van a creer. La novela fue una idea, la trama de la novela, de Gerardo Rozín y Alejandro Tantanian, director de teatro y amigo incondicional de Rozín”, explicó Rodrigo Lussich.