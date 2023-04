Coti y Julieta repitieron look el fin de semana: quién le copia a quién

Separadas por cientos de kilómetros, Coti Romero y Julieta Poggio parecen tener una conexión cósmica que las une a través de la moda. Esta vez, Coti y Juli compartieron una prenda, pero con distintas opciones.

Y es que, una en Corrientes y la otra en Buenos Aires, las ex Gran Hermano usaron un top casi idéntico, pero con distintas prendas que completaban el look. Coti eligió un jean, mientras que Juli optó por una mini, prenda de la que es fan declarada.

COTI Y UNA OBSESIÓN CON LOS LOOKS DE JULIETA POGGIO

No es la primera vez que las ex participantes del reality más visto de la televisión usan el mismo look, y muchos aseguran que la correntina es la que le copia a “Disney”.

Apenas salida de la casa de Gran Hermano, Coti participó de una de las galas de Gran Hermano con un look que había mostrado Julieta en sus redes sociales, antes de entrar a la casa. Se trata de un pantalón de cuero negro que a los costados tiene tiras entrecruzadas. Ambas eligieron un top negro para completar el outfit.

Pero la “copia” más llamativa fue la de una campera negra con detalles en rojo y blanco. La correntina eligió esa campera para asistir al carnaval de Gualeguaychú, mientras que Julieta lo usó mucho antes en una producción de fotos, otra vez, antes de entrar a Gran Hermano.

COTI, LA PARTICIPANTE RÉCORD DE GRAN HERMANO

La jugadora oriunda de Corrientes es la participante de Gran Hermano con mayor cantidad de seguidores en Instagram. Hasta el momento, Coti alcanza la cifra récord de 2.4 millones de seguidores. Sus fotos llegan a cosechar un millón de likes.

Muy de cerca la sigue Julieta con 2.3 millones de seguidores. En tercer lugar está Marcos, el ganador de Gran Hermano, con 2 millones de seguidores.

Daniela y Nacho tienen 1.5 millones de seguidores, mientras que Romina los sigue de cerca con 1.4 millones. El resto de los participante están en un millón o menos. La Tora, en los últimos días, entró en el podio de los ex participantes “millonarios”.

La que menos seguidores es Mora con tan solo 229 mil seguidores y el que la sigue es Ariel con 239 mil fans.

