A Coti de Gran Hermano se le subió el top y la mitad de su delantera quedó completamente al descubierto

Coti Romero ganó gran popularidad con su paso por Gran Hermano. La joven de 20 años tiene casi 2 millones de seguidores en Instagram, con quienes comparte sus mejores fotos y videos que levantan la temperatura de la red.

La correntina fue las jugadoras más picantes del ciclo, lo que demuestra en cada posteo que realiza en sus redes. Es que no anda con vueltas, ya que los grises no van con ella, lo que quedó en claro con sus días en la casa más famosa del país.

Una vez afuera, la futura kinesióloga, apostó a sus redes ya que las marcas la buscan para que publicite sus productos. Y, una forma de promocionar, es con fotos en las que posa con poca ropa o en lencería, las que se quedan con todos los likes.

El look de Coti Romero en la final de Gran Hermano.

Así ocurrió con uno de sus últimos posteos en el que subió una producción de fotos en la que luce un top blanco, que levantó y dejó a la mitad de su delantera, y un jean tiro bajo con el que se la vio súper canchera.

La joven optó por un cambio de look al salir de la casa y su cabello colorado le suma a sus postales sensuales que en pocas horas superó los 560 mil “me gustas” en pocas horas.

Coti de Gran Hermano en Instagram.

“Si no puedo estar cerca de ti, me conformo con el fantasma de ti. Chupitos”, escribió al pie de la publicación y le llovieron comentarios de todo tipo, entre ellos el de Gastón Trezeguet que le propuso casamiento.

“Diossss no podes ser más hermosa”, “Constanza sos la más hermosa de Argentina”, “Ah bue, destrozame la vida”, “Más linda no viene”, “Listo me caso con vos”, “Bombaaaaa maaaal”, “Es un fuego esta chica”, “Perfección pura”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Desde la cama, Coti de Gran Hermano posó al natural con lencería negra

La joven, quien se hizo muy popular durante su estadía en la casa por su forma agresiva de jugar, posó desde la cama con lencería negra y los “likes” no tardaron en aparecer al pie de su posteo.

“Siesta? Las sábanas de mickey le dan el toque”, escribió al pie de sus fotos en Instagram. Y en pocas horas recibió más de 353 mil “me gustas”.

Aunque en Twitter, que también subió las mismas fotos, escribió: “Dejó de darme miedo mostrar mi cuerpo como es, con celulitis, estrías, con rollitos, marcas y cicatrices, hermoso”.

Las fotos hot de Coti Romero desde su habitación.