Contó la historia de un amigo que renunció a un empleo en blanco y desató debate: “¿Ustedes qué habrían hecho?”

Un joven contó que su amigo debió renunciar a su trabajo como empleado de comercio en el local de una importante marca de deportes porque su jefe lo obligaba a comprar su indumentaria de trabajo. Según precisó el tiktoker en la red social, el empleador estableció en el contrato que su staff debía usar ropa de la firma, pero ofrecía escasos beneficios a la hora de adquirirla.

En un video de menos de un minuto compartido por TikTok, el influencer Lautaro España contó la drástica decisión que tomó uno de sus amigos. El joven, que trabaja como empleado de comercio, explicó que su amigo había conseguido un trabajo en el mismo rubro, pero en un local de “una primera marca” alojado en un shopping.

Pese a haber firmado el contrato, el joven renunció tiempo después con “la crisis en la que estamos”, expresó Lautaro. El motivo radica en que, de acuerdo a lo que detalló después, en dicho documento había un apartado en el que se establecía que los empleados debían usar la ropa de la marca al momento de laborar.

“Él estaba obligado. En esa marca, por tirar un ejemplo, una remera sale 18.000 pesos; un jean económico 65.000 pesos. O sea, para un sueldo de un empleado de comercio que no rebasa los $350.000 hoy en día, es una fortuna”, señaló Lautaro y, en los comentarios agregó que a este “uniforme”, su amigo debía sumarle la compra de un buzo.

La semana pasada el sindicato de empleados de comercio cerró un acuerdo por un nuevo aumento salarial trimestral, por lo que los sueldos de todas las categorías se vieron elevados en un 45%, de acuerdo a lo acordado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), liderada por Armando Cavalieri. En este sentido, luego del aumento del 20% en octubre, del 13.5% en noviembre y del 13.5% restante para el último mes del año, el haber básico final para el sector será de 397.400.

Sin embargo, en un contexto de crisis económica como el actual, el aumento de precios avanza aún más rápido que el de ingresos. Esto mismo precisó el tiktoker en su relato, al informar que su amigo no podía afrontar los gastos de la costosa indumentaria que le imponía su jefe desde el primer mes de empleo.

En adición, detalló que, si bien el empleador brindaba un descuento a sus empleados para adquirir la vestimenta deportiva, estos no superaban el 20%.

En los comentarios, muchos usuarios se mostraron indignados por la actitud del empleador, ya que apuntaron que él es quien debería brindar la vestimenta laboral pertinente a sus empleados. Asimismo, hubo quienes se mostraron sorprendidos al conocer el ingreso de los empleados del rubro comercial, ya que consideraron que cone se monto no se pueden solventar muchos gastos básicos.

“¿350 mil más los impuestos a pagar, alquiler y servicios? No sé cuánto le quedaría”; escribió un internauta. A esto, Lautaro explicó: “Es lo que se paga de media en casas de deportes… Sueldo básico más comisiones. Sé que en la mayoría de los casos es menos, pero fue por el ejemplo”.

“Por ley, si te obligan a vestirte (con ropa de la marca) te tienen que dar la ropa”; “En relación de dependencia los contratos no son arbitrarios, están regulados por la ley de trabajo. La ley obliga al empleador a proveer la ropa”; “Yo hubiera comprado lo más económico y uso lo mismo todos los días. Hoy en día es muy difícil conseguir un trabajo”; ”¿Cómo que lo obligan a gastar su plata? La ropa te la tienen que pagar”; “Creo que lo mismo, si no me dan la ropa y me la tengo que pagar renuncio”, opinaron otros usuarios de la red social.

Seguí leyendo