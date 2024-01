Contó en YouTube su experiencia de “ser feo” y terminó casado con una hermosa argentina que comentó su video

Hace cinco años, un youtuber suizo llamado David se volvió viral con un video titulado “Ser feo: mi experiencia”, en el que compartió su dolorosa vivencia sobre el maltrato que recibía debido a su apariencia y su deseo de someterse a cirugías para llevar una vida normal. El video obtuvo más de 20 millones de visitas y generó numerosos comentarios de apoyo, entre ellos, uno especial de una chica argentina llamada Julie.

Julie expresó su sincera opinión de que David no era feo, lo cual inició una conversación entre ambos. A medida que intercambiaban mensajes, descubrieron que estaban atravesando difíciles momentos en sus vidas personales. Esta conexión virtual se convirtió en un apoyo mutuo, y pronto se dieron cuenta de que estaban destinados a estar juntos.

El mensaje de Juli que inició el romance

A pesar de la distancia entre Suiza y Argentina, decidieron ahorrar para encontrarse en persona. David describe a Julie como una persona increíble y dulce, una traductora y estudiante de Derecho, además de exmodelo. La conexión fue tan fuerte que lo que inicialmente iban a ser dos semanas juntos se convirtieron en casi un año.

"Julie es traductora, está estudiando Derecho y es una exmodelo. Es una persona increíble y dulce", asegura David, enamorado, en las imágenes.

Sin embargo, la historia de amor no estuvo exenta de desafíos. Ambos enfrentaron problemas de salud, y a pesar de las dificultades económicas, decidieron seguir adelante. Después de vivir juntos en Suiza, Julie tuvo que regresar a Argentina para recibir tratamiento médico, y ahora están trabajando juntos para reunir los fondos necesarios para volver a encontrarse.

La joven pareja tardó un año en encontrase y esperan poder volver a hacerlo pronto

De acuerdo a lo expresado por David en la descripción de su canal de youtube Never Give Up, “la razón por la que he creado este canal y este vídeo es porque me ponía triste que no hubiera realmente ningún canal con gente poco atractiva creando el contenido, gente con la que me hubiera sentido identificado” asegura. Y nos invita a compartir expriencias, un blog donde deja pensamientos sobre el mundo y algunos mensajes motivadores.

Esta conmovedora historia de amor ha capturado la atención en las redes sociales, demostrando que el encuentro en el mundo digital puede dar lugar a relaciones significativas y duraderas. La pareja espera superar las adversidades y reunirse nuevamente, demostrando que el amor puede florecer incluso en circunstancias inusuales.

