Compartió un video para mostrar por qué que no saca las telarañas de su casa y causó impacto

La usuaria de TikTok conocida como @florb06 compartió un video que causó un gran impacto al explicar por qué no quitaba las telarañas del baño de su casa. En la breve grabación, se puede observar un pequeño insecto muy peligroso atrapado en la red tejida por la araña.

El clip comienza con la declaracion de Flor “Quiero pasar a mostrarles el motivo de las telarañas, que siempre me critican”, mientras la cámara se acerca a un rincón de lo que parece ser su baño.

Y continúa diciendo “Ahí tenemos un alacrán atrapado por una araña de las patas largas. ¿Ustedes ven esto?” dice mientras se vé al insecto venenoso retorcerse para salir de la trampa. Luego cierra el clip dedicando las imágenes “¡Para eso sirve las telarañas, para todas las que me critican!”

Las telarañas actuaban como una trampa para otros insectos

En las imágenes, se puede ver claramente cómo la telaraña actuaba como una trampa para insectos, atrapando al alacrán. Esta situación evidencia el papel de las arañas como controladoras naturales de plagas, ayudando a mantener el equilibrio ecológico en los hogares.

Algunos alacránes suelen buscar lugares oscuros y húmedos para habitar

El video, que apenas dura unos segundos, se viralizó rápidamente en la plataforma y acumuló más de 2 millones de reproducciones, además de generar cientos de comentarios por parte de los usuarios.

Entre los comentarios se podía leer: “Con mis arañas tenemos el trato que mientras que coman los mosquitos les daré protección. Excelente forma para no contraer dengue”. Otra agregó: “No soy la única que está rara jaja yo hago lo mismo. Mí novio me dice saca las telarañas y le digo ‘Vos Sabés! lo que me ahorro en Riad o Fuyi’”.

Finalmente también había comentarios que le recomendaban eliminar todos los insectos de su casa. “Quiero que sepan que dónde hay alacranes hay cucarachas, asi que amiga, te recomiendo limpiar tu hogar y te vas a deshacer de todo.”

