8 de enero de 2026 - 16:20

Cómo tener hielo todo el día en la heladerita: los dos elementos que tenés en casa que te salvarán el verano

Con pocos elementos podrás ahorrar dinero para que el hielo en tu conservadora dure más tiempo en plena ola de calor.

calor heladerita
Por Daniela Leiva

En plena ola de calor, mantener las bebidas frías en la pelopincho o el río parece una misión imposible. Sin embargo, un viejo truco de campamento se volvió viral: cómo transformar una heladerita común en una "superenfriadora" usando elementos que tenés en la cocina.

Con temperaturas que superan los 35 grados, el hielo de la conservadora suele durar apenas un par de horas antes de convertirse en agua. Pero no hace falta gastar una fortuna en una heladera de alta gama, la solución es un "blindaje térmico" casero que podés armar en 5 minutos.

El truco del "espejo térmico" para que el hielo dure más horas

El principal enemigo de tu heladerita no es solo el aire caliente, sino la radiación infrarroja del sol. La mayoría de las conservadoras de plástico absorben este calor.

Cómo armarlo:

  • Forrado interno: antes de poner las bebidas, forrá el interior de la heladerita con papel aluminio (la parte brillante hacia adentro). Esto refleja el frío hacia el interior y evita que el calor del plástico traspase al hielo.
  • El secreto de la sal gruesa: una vez que pongas el hielo, esparcí un puñado generoso de sal gruesa sobre los cubitos. La sal baja el punto de congelación del agua (proceso crioscópico), haciendo que el hielo se mantenga sólido por mucho más tiempo y que el agua derretida esté incluso más fría que el hielo original.
  • Doble capa de burbujas: si tenés ese plástico de burbujas de algún embalaje que te sobró, poné una capa arriba de todo, justo debajo de la tapa. El aire atrapado en las burbujas es el mejor aislante que existe.
heladerita

El secreto del "hielo eterno" con esponjas

Otro truco que es tendencia este verano 2026 es el de las esponjas de cocina. En lugar de comprar geles refrigerantes caros:

  1. Mojá esponjas de cocina nuevas.
  2. Metelas en bolsas tipo Ziploc individuales.
  3. Congelalas.

A diferencia del hielo suelto, la esponja retiene el agua a medida que se derrite, manteniendo el frío de forma compacta y sin inundar la heladerita de agua al mediodía.

Tres consejos de oro para que no falle:

  • Enfriado previo: nunca metas las bebidas naturales. Ponelas en el freezer un rato antes; si metés algo caliente, el hielo se "sacrifica" para enfriar esa botella.
  • No tires el agua fría: a menos que sea mucha, el agua helada ayuda a mantener la inercia térmica mejor que el aire vacío.
  • La regla de la sombra: parece obvio, pero una heladerita blanca al sol puede levantar 10 grados más que una bajo la sombrilla.
