Como Rosalía y Rauw, la Kami y “el moneda” se separaron: dolor en las redes sociales

La Kami y “el moneda” eran, hasta hace unas horas, una de las parejas más querida de las redes sociales. Su historia se ganó el cariño de la gente, pero desde el martes todo es angustia y desolación. Resulta que Kami comenzó a publicar, en sus historias de Instagram, durísimas palabras contra su ahora ex pareja. Después del arrebato, la influencer borró las historias y puso su cuenta como privada.

“Jamás te voy a perdonar todo lo que me hacés. Prefiero estar bien de salud y no que me estés enfermando mentalmente”, escribió Kami en una historia en las que etiquetó a su pareja. “Hasta acá llegué, te brindé una familia y todo mi apoyo. Pero con todo el dolor de mi corazón, te digo chau. Primero está mi hija”.

Los influencers se separaron y causaron dolor en las redes sociales

Antes de borrar las historias, algunos seguidores fueron veloces y alcanzaron a hacer capturas de pantalla, por lo que el tema se viralizó y generó la preocupación de sus fans. ¿Qué pasó si querían tanto? Según da a entender Kami, no habría una tercera persona en el medios, sino que las actitudes de Walter le habrían causado más de un dolor de cabeza.

En otras de las historias, rescatada por la cuenta @lomaspopucom, se puede ver la conversación que habrían mantenido Kami y “el moneda” mientras ella subía su enojo a las redes sociales. Después de03 este cruce, ambos cerraron sus cuentas, pese a haber construido su “fama” justamente desde ahí.

Quiénes son la Kami y “el moneda”

Los influencers cordobeses saltaron a la fama desde la cuenta de TikTok de ella. Con más de 3 millones de seguidores, Kami muestra su vida en familia, los avances que han tenido gracias a su trabajo y cómo crece su pequeña Roma.

Uno de los videos con más visualizaciones, y que enterneció a medio país, es el de Mar del Plata. Resulta que ellos contaron que no conocía el mar y una empresa de turismo les regaló el viaje. Con más de 3 millones de visualizaciones, en el clip de TikTok se puede ver la sorpresa de la pareja cuando llegan a la costa y ven los edificios. “Parece Nueva York” dice la Kami totalmente embobada con el paisaje.

Pero así como despiertan amor, despiertan odio. Y son muchos los que nunca creyeron en todo el amor que se profesaba la pareja, así como en algunas cosas que pasaron y que, por supuesto, contaron a través de las redes sociales. El hecho más cuestionado fue el millonario robo que sufrieron en su casa de Río Cuarto, Córdoba, y en el que les habrían llevado cerca de 10 millones de pesos, según allegados a la familia y que estaban destinados a la compra de una casa.

