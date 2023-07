El hilo viral de Twitter que sería el detonante para confirmar la infidelidad de Rauw Alejandro a Rosalía

Casi a la medianoche del pasado miércoles Rauw Alejandro compartía un comunicado a través de su red social de Instagram donde confirmaba la noticia de la ruptura con Rosalía. El puertorriqueño dio más detalles y confesó que lo habían dejado hace meses, una afirmación que nadie se cree.

En dicho mensaje, también se puede leer que entre él y Rosalía no había terceras personas como se había apuntado. Pero es que cuando el río suena, es que agua lleva y ya hay una apuntada a ser la tercera en discordia: la modelo colombiana Valeria Duque, de 31 años.

Un hilo de Twitter muestra lo que todos creían sobre la pareja de cantantes

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, aseguró el artista de 30 años.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, describió Rauw sobre su relación con Rosalía.

“Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí. Att. Raúl”, concluyó Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, nombre real de Rauw Alejandro.

El hilo de Twitter que desmiente la versión de Rauw Alejandro

Las redes sociales siguen conmocionadas desde que se conoció la noticia. Pronto, muchos se lanzaron a especular sobre las causas del fin de la relación de los cantantes, que tenían planes de boda.

Si bien, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto y tampoco han hecho referencia a este delicado momento, a principios de la semana salieron a la luz las imágenes de Rauw Alejandro disfrutando de un día de baño en un río de Puerto Rico con Shakira.

Por otro lado, se ha hecho viral un hilo de Twitter del usuario @xorisoredondo que especula acerca de una posible infidelidad del artista puertorriqueño hacia la catalana.

El hilo, que no aporta ninguna prueba, recopila lo que muchos fans ya sabían: que los artistas habían dejado de compartir fotos juntos y que algunas caras y mensajes de Rosalía cobran ahora un nuevo significado.

