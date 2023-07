Rauw Alejandro rompió el silencio sobre su separación de Rosalía y se refirió a los rumores de infidelidad

La noticia de la separación de Rauw Alejandro y Rosalía recorre el mundo y es tendencia desde hace unos días en las redes. Hasta el momento, los protagonistas no se había referido al respecto, pero fue el artista puertorriqueño quien rompió el silencio en un extenso descargo que publicó en sus redes.

En varios portales se habló de que el cantante le había sido infiel a su pareja con Shakira y también con las modelos colombianas, Valeria Duque y Laura Sánchez. Ante esta situación, decidió salir a hablar y aseguró que la ruptura no se debe a un tercero en discordia, sino a temas personales de la pareja.

Los artistas cuando estaban en pareja / Fotos: Instagram

“Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mi”, comenzó su descargo.

Luego, confirmó la separación de Rosalía y contó que llevan tiempo distanciados. “Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso”.

Rauw Alejandro confirmó su separación de Rosalía.

“Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, lanzó y de esta manera intentó terminar con los rumores de infidelidad que tomaron fuerza en los últimos días.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, lanzó y agradecidió el apoyo de sus fans.

La separación de Rauw Alejandro y Rosalía, la menos esperada

La española Rosalía y el puertorriqueño Rauw Alejandro se separaron después de dos años de relación, según confirmó el martes la revista People.

Rosalía y Rauw Alejandro, que grabaron hace poco el tema “Beso” como muestra de lo que parecía un amor firme, llegaron incluso a sellar su compromiso en marzo pasado. Pero ahora se confirmó la separación de manera sorpresiva.

Rosalía y Rauw Alejandro

Las fuentes de People indicaron que a pesar del cariño y el respeto que los jóvenes artistas tienen el uno por el otro, ambos acordaron terminar su relación amorosa definitivamente.

Rosalía y Rauw Alejandro, ambos de 30 años, fueron vinculados por primera vez en agosto de 2021 y al mes siguiente hicieron público su romance en las redes sociales. Desde entonces se volvieron los favoritos de la industria musical en España y Latinoamérica.

Rosalía y Rauw Alejandro en la casa que compartían en Manresa, Barcelona.

En marzo de 2022, la cantante española reveló que se había tatuado “RR” en el pie y le dijo a Teen Vogue que le había advertido a Rauw Alejandro que se tatuaría las iniciales que ambos compartían (el apellido del boricua es Ruiz).

Pocos días después, Rauw reveló que se había tatuado “Rosalía” encima del ombligo con una fuente manuscrita. Ahora quedará todo como anécdota, a juzgar por el reporte de la prensa extranjera.

Rosalía y Rauw Alejandro. Foto: instagram @rauwalejandro

Rosalía y Rauw Alejandro en Grecia

Seguí leyendo