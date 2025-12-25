Cómo limpiar el cuerpo después de las fiestas: En 24 horas hay cambios asegurados

Con esta dieta detox, el cuerpo comienza a limpiar de inmediato los excesos de la Navidad y el Año Nuevo.

Esta dieta detox debe aplicarse durante los días posteriores a las fiestas.

La Navidad y el Año Nuevo son sinónimos de rica comida, una gran mesa dulce y buen beber. Sin embargo, los excesos pueden presentarse y darnos una sensación de pesadez y toxicidad. Esta situación nos obliga a tomar precauciones y aplicar una dieta detox.

Luego de las fiestas conviene realizar durante dos o tres días una dieta donde se incluyan frutas, verduras, abundante líquido y se disminuya la sal. También se debe restringir la ingesta de harina.

Una de las premisas que propone la nutricionista Yamila Mocayar es comer de modo equilibrado, trabajar sobre los excesos y ayudar al cuerpo a recuperarse, dejando de lado, los días posteriores, los alimentos llenos de sal, azúcar o grasas, además de mantener una hidratación constante con líquidos claros que no contengan calorías como el agua o el té verde.

Así podés limpiar tu cuerpo en 24 horas Una dieta detox saludable será aquella generalmente hecha a base de mucha verdura -tanto cruda como cocida-, con muy poca proteína, y rica en frutas, cereales integrales y lácteos desnatados. Un modelo recomendado por la especialista sería el siguiente: