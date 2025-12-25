25 de diciembre de 2025 - 11:55

Cómo limpiar el cuerpo después de las fiestas: En 24 horas hay cambios asegurados

Con esta dieta detox, el cuerpo comienza a limpiar de inmediato los excesos de la Navidad y el Año Nuevo.

Esta dieta detox debe aplicarse durante los días posteriores a las fiestas.&nbsp;

Esta dieta detox debe aplicarse durante los días posteriores a las fiestas. 

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

como hacer la salsa de vitel tone original: una receta ideal para disfrutar en navidad y ano nuevo

Cómo hacer la salsa de vitel toné original: una receta ideal para disfrutar en Navidad y Año Nuevo

Por Andrés Aguilera
Este árbol es elegante, resistente y visualmente impactante aún en espacios chicos.

El árbol ideal para un patio interno: crece en maceta, no ensucia y su belleza es única

Por Lucas Vasquez
Dieta detox
Esta dieta detox debe aplicarse durante los días posteriores a las fiestas.

Esta dieta detox debe aplicarse durante los días posteriores a las fiestas.

Una de las premisas que propone la nutricionista Yamila Mocayar es comer de modo equilibrado, trabajar sobre los excesos y ayudar al cuerpo a recuperarse, dejando de lado, los días posteriores, los alimentos llenos de sal, azúcar o grasas, además de mantener una hidratación constante con líquidos claros que no contengan calorías como el agua o el té verde.

Así podés limpiar tu cuerpo en 24 horas

Una dieta detox saludable será aquella generalmente hecha a base de mucha verdura -tanto cruda como cocida-, con muy poca proteína, y rica en frutas, cereales integrales y lácteos desnatados. Un modelo recomendado por la especialista sería el siguiente:

  • Desayuno: Fruta y yogur desnatado (y ecológico a ser posible).
  • Almuerzo: Volver a tomar fruta y algún fruto seco, crudo.
  • Comida y cena: Ensalada, puré o verdura con algo de pescado a la plancha, tortilla o algo de cereal, como arroz con verdura. De postre, otro yogur.
  • Merienda: Volver a tomar la fruta que sea necesaria -siempre de temporada y madura-.
Dieta detox
Esta dieta detox debe aplicarse durante los días posteriores a las fiestas.

Esta dieta detox debe aplicarse durante los días posteriores a las fiestas.

A su vez, especialistas en detox aseguran que es recomendable mantener el ejercicio físico en esta época del año, porque ayuda a compensar los excesos que realizamos durante las fiestas. Lo ideal es salir a caminar, trotar, realizar bicicleta o el ejercicio que cada uno lleve a cabo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El uso de estos tés debe ser moderado y no prolongado en el tiempo. Por eso, resulta ideal como solución puntual tras los excesos de Navidad.

2 infusiones después de Navidad alivian el hígado y el estómago en poco tiempo

Por Redacción
Vitamina D: beneficios reales y riesgos del consumo prolongado

Según la ciencia, esto puede pasarle a tu cuerpo si tomas suplementos diarios de vitamina D a largo plazo

Por Cristian Reta
La incorporación diaria de naranjas mejora notablemente distintas acciones del cuerpo en poco tiempo.

Qué cambios provoca en el cuerpo comer naranjas todos los días

Por Redacción
Estas recomendaciones ayudan a disminuir la atracción de los mosquitos, aunque no los eliminan por completo.

Fin del mito: ¿los mosquitos son más atraídos por la luz o los aromas?

Por Redacción