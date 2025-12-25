Cómo limpiar el cuerpo después de las fiestas: En 24 horas hay cambios asegurados

Una de las premisas que propone la nutricionista Yamila Mocayar es comer de modo equilibrado, trabajar sobre los excesos y ayudar al cuerpo a recuperarse, dejando de lado, los días posteriores, los alimentos llenos de sal, azúcar o grasas, además de mantener una hidratación constante con líquidos claros que no contengan calorías como el agua o el té verde.
Así podés limpiar tu cuerpo en 24 horas
Una dieta detox saludable será aquella generalmente hecha a base de mucha verdura -tanto cruda como cocida-, con muy poca proteína, y rica en frutas, cereales integrales y lácteos desnatados. Un modelo recomendado por la especialista sería el siguiente:
Desayuno: Fruta y yogur desnatado (y ecológico a ser posible).
Almuerzo: Volver a tomar fruta y algún fruto seco, crudo.
Comida y cena: Ensalada, puré o verdura con algo de pescado a la plancha, tortilla o algo de cereal, como arroz con verdura. De postre, otro yogur.
Merienda: Volver a tomar la fruta que sea necesaria -siempre de temporada y madura-.
A su vez, especialistas en detox aseguran que es recomendable mantener el ejercicio físico en esta época del año, porque ayuda a compensar los excesos que realizamos durante las fiestas. Lo ideal es salir a caminar, trotar, realizar bicicleta o el ejercicio que cada uno lleve a cabo.