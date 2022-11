Cómo hacer para que el mate no dé acidez

La acidez es uno de los problemas más comunes en las personas y que deja una sensación horrible en el cuerpo. El mate muchas veces es el causante de este malestar estomacal; por eso nos preguntamos... ¿es posible evitar la acidez del mate?

La acidez se puede controlar con determinados cambios en nuestro estilo de vida o, en el peor de los casos, usando determinados medicamentos de venta libre. Para evitar que el mate nos produzca acidez, existen ciertas recomendaciones que se pueden implementar en casa.

Cómo evitar la acidez en el mate

Uno de los trucos para evitar la acidez del mate es colar la yerba con un colador fino, de esos que usas habitualmente en la cocina.

Asimismo, hay quienes apuntan que a la hora de calentar el agua para el mate no hay que dejar que hierva, sino que será suficiente con que esté alrededor de los 70-85 grados y así reducir la posibilidad de que el mate cause ardor estomacal.

Como hacer para que el mate no de acidez

También es aconsejable usar algún “yuyo” como peperina, cedrón, poleo o burrito. Mezclar la yerba con lo que vos prefieras, para tratar de cortar la acidez que te suele provocar beber mate.

Y la clave secreta: el filtro de bombilla. Este tipo de filtros se encuentra en farmacias y vale muy poco. El sabor del mate no se ve afectado y es muy llamativo como esa “bolsita” filtra el polvillo de la yerba. De todos modos no significa que si sufres acidez puedas tomar mate si sigues estos pasos. Significa que si el mate da acidez puedas evitarlo, no que si tienes acidez puedas tomar mate.

También cabe destacar que algunas personas se decantan por tomar un protector estomacal, como el omeprazol, antes de beber mate para así proteger el sistema gastrointestinal y prevenir la acidez de estómago. Sin embargo, siempre se deberá consultar esta opción con un médico para prevenir posibles contraindicaciones.

CÓMO TRATAR LA ACIDEZ ESTOMACAL (Imagen ilustrativa / Web)

CÓMO TRATAR LA ACIDEZ ESTOMACAL

Tal y como se indicó, los malos hábitos son los causantes de esta afección, por lo que la entidad de salud norteamericana reveló dos consejos claves para poder tratarlo: