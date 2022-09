Cómo es la relación actual de Natalia Oreiro y su ex Pablo Echarri

Natalia Oreiro y Pablo Echarri se conocieron compartiendo elenco en “Inconquistable corazón” (1994), y llegaron a estar de novios durante seis años, desde 1994, cuando Oreiro tenía 18 años, y Echarri, 25. Por ese entonces daban algunas entrevistas y aseguraban que pasaban “23 horas y 55 minutos” del día juntos, aunque no apostaban a la convivencia para no saturar el vínculo.

Recientemente, Natalia Oreiro halagó a Echarri por su supuesta participación en “¿Quién es la máscara?”, programa que la uruguaya conduce. Wanda Nara sospechó que en caso de que el galán de telenovelas estuviera oculto bajo el disfraz, debía encorvarse. “¿Cómo se va a encorvar? Si es re joven”, sentenció la también cantante y bailarina.

Desde el momento en que se separaron, hace ya más de dos décadas, Natalia Oreiro y Pablo Echarri se han caracterizado por no brindar muchas declaraciones públicas acerca del amor que supieron tener. No obstante, la protagonista de “Gilda, no me arrepiento de este amor”, película dedica a Gilda, indicó que le gustaría ser su amiga, pero que esto no puede ser posible.

Natalia Oreiro y Pablo Echarri mantuvieron una relación de seis años. (web).

Oreiro aseguró que a Pablo lo quiere mucho y que tiene un gran recuerdo de él como expareja. Señaló que cada uno de los encuentros que se dieron fueron muy buenos. Uno de estos se dio cuando falleció el padre de Echarri y estuvo presente junto a Ricardo Mollo en el velorio.

Pablo Echarri tiene motivos por los que no quiere trabajar junto a Natalia Oreiro

Con tanto trabajo en televisión y cine, uno se pregunta es si Oreiro y Echarri podrían trabajar juntos. El protagonista de “Resistiré” siempre se mostró muy seguro al respecto, diciendo que es algo que preferiría evitar para no caer en los rumores que despertarían con este encuentro profesional al estilo “donde hubo fuego, cenizas quedan”.

Natalia Oreiro, Pablo Echarri y Nancy Dupláa se encontraron en 2021. (Web).

El año pasado, Natalia Oreiro se cruzó con Echarri y su actual esposa, la también actriz Nancy Dupláa, en el marco de los premios Konex. Sin problemas, se saludaron y posaron para los fotógrafos.