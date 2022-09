Cuál es la comida favorita de Natalia Oreiro y cómo se prepara

Natalia Oreiro fue invitada tiempo atrás a participar en ”MasterChef Celebrity” que se emitía en nuestro país, y además de compartir anécdotas con algunos de los participantes, ayudó a los concursantes con sus platos y reveló algunos detalles de su alimentación.

La actriz, que contó que es ovolactovegetariana mostró incluso los contenidos habituales de su heladera, que tuvieron que ser usados por las estrellas participantes para cocinar.

Sobre su decisión de alimentación que adoptó hace más de 20 años, la conductora de ¿Quién es la Máscara? confirmó: “En casa por lo general se hacen dos platos, porque mi hijo sí come carne y pescado, yo no y no se lo cocino tampoco porque me da mucha impresión, pero respeto lo que quiera comer cada uno”.

Esta es y así se cocina la comida favorita de Natalia Oreiro. (web)

Además de confesar una predilección por el chocolate y las harinas, Natalia Oreiro contó en el programa que le gusta particularmente comer. “Mi comida favorita es la lasagna vegetariana, pero también me gusta el sushi vegetariano y el arroz yamaní en todas sus versiones”, dijo en referencia al arroz integral japonés.

Cómo se hace la lasaña vegetariana que le gusta a Natalia Oreiro

Ingredientes

Para la base:

Placas de lasaña (si son precocidas, solo tendrás que ponerlas en remojo).

1 cebolla grande.

1 calabacín.

1 berenjena.

2 zanahorias.

200 gr de brócoli.

200 ml de salsa de tomate.

Queso para rallar.

Orégano.

Aceite y sal.

Para la salsa bechamel:

Medio litro de leche (el equivalente a un poco más de dos vasos de leche).

2 cucharadas de harina.

3 cucharadas de mantequilla.

Sal a gusto.

Especias al gusto (nuez moscada, pimienta, orégano, etc).

Preparación:

Para la salsa bechamel:

Tomar un recipiente, añadirle las dos cucharadas de manteca, y cuando se deshaga y se quede líquida, incorporar las cucharadas de harina y revolver todo muy bien para que se forme una pasta homogénea. Añadir un poco de leche y seguir mezclando bien. Cuando se haya integrado todo, añadir el resto de la leche y no dejar de remover con unas varillas o una cuchara. Añadir sal al gusto, y también especias, por ejemplo, pimienta negra molida y orégano. Cuando la salsa esté cremosa y con la textura adecuada, dejar enfriar mientras se continúa con la lasaña vegetariana. Si tus placas de lasaña son precocinadas, ponelas a remojo sumergiéndolas en un recipiente con agua, normalmente durante 10 a 15 minutos. Removelas cada poco tiempo para evitar que se peguen. Si no son precocinadas, seguí las instrucciones del paquete. Pelar la cebolla y cortarla pequeñita. Lavar la berenjena, el calabacín y las zanahorias, y cortar todo en cubitos pequeños. Saltear cada verdura, de una en una, en la sartén a fuego medio, con un poco de aceite y sal.. Precalentar el horno a 200ºC.

Comienza a montar la lasaña:

En una bandeja de horno colocar las láminas de pasta necesarias para poblar toda la bandeja, a continuación un tercio de la salsa de tomate y una cuarta parte de la salsa bechamel. Poner encima las berenjenas y la mitad de la cebolla. Volver a extender otra capa de 6 láminas de pasta, cubrirlas de nuevo con salsa de tomate y bechaamel, e incorporar la otra mitad de la cebolla. Colocar otra capa de pasta, salsa de tomate y bechamel, como también el calabacín y las zanahorias. Volver a cubrir con láminas de pasta, vierte toda la bechamel restante por encima, y espolvorea el queso Hornear la lasaña durante 15 minutos a aproximadamente 180 grados. Cuando veas que el queso se ha dorado ligeramente es que está lista. Saca del horno y dejala reposar 5 minutos antes de servirla y cortarla.

* De carne o vegetariana, el 29 de julio tenés motivos para degustar una lasaña, ya que se conmemora el día mundial de este exquisito plato.