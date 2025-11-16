16 de noviembre de 2025 - 18:26

Cómo es el ritual para activar la energía del amor, según el Feng Shui

Para el Feng Shui, algunos rituales buscan mover la energía del amor dentro de la familia para que no se estanque y promete favorecer esos vínculos afectivos.

Según esta tradición, para encontrar nuevamente este sentimiento de amor podemos practicar algunos rituales bastante simples.

Según esta tradición, para encontrar nuevamente este sentimiento de amor podemos practicar algunos rituales bastante simples.

Por Lucas Vasquez

Existe un ritual que el Feng Shui considera necesario para impulsar un bienestar distinto. Son prácticas simples en la que pequeñas acciones pueden transformar el clima emocional del hogar. Esta práctica milenaria china intenta que el amor familiar se active con momentos sencillos de manifiesto. La explicación completa plantea un giro inesperado.

La propuesta aparece asociada al cierre de ciclos y a la intención de ordenar lo que no se ve a simple vista. Quienes conocen esta disciplina aseguran que ciertos movimientos simbólicos tienen impacto sobre la energía afectiva. Sin embargo, el ritual no se limita a objetos ni a colores y su lógica responde a una lectura concreta del espacio.

amor feng shui
Según esta tradición, para encontrar nuevamente este sentimiento de amor podemos practicar algunos rituales bastante simples.

Según esta tradición, para encontrar nuevamente este sentimiento de amor podemos practicar algunos rituales bastante simples.

Cómo activar el amor de la pareja y la familia dentro de casa

Comienza la etapa final del año y es un buen momento para activar la etapa del amor que puede estar perdida. El Feng Shui sostiene que cada hogar tiene áreas conectadas con distintas dimensiones de la vida y una de ellas se relaciona con los vínculos amorosos.

  • La zona ubicada en el extremo posterior derecho de la casa favorece la estabilidad emocional, especialmente cuando se aproxima el cierre del año y se busca afianzar intenciones para el ciclo siguiente.
  • Esta área, llamada sector suroeste en el mapa Bagua, se asocia al elemento tierra y a tonos cálidos que refuerzan serenidad.
  • Antes de cualquier ritual se recomienda despejar esta zona, retirar objetos rotos y evitar elementos aislados que marquen individualidad.
  • En su lugar conviene incluir elementos como velas, cuarzos rosados o figuras dobles que simbolicen unión.
  • La preparación de este espacio busca crear un entorno armónico que invite a renovar la energía afectiva aprovechando el clima introspectivo de fin de año.

Cómo se realiza el ritual sencillo para activar la energía del amor

El ritual comúnmente usado de esta filosofía propone una secuencia breve que reúne intención, orden y un gesto simbólico.

  1. Para eso, primero debemos ventilar el ambiente por unos minutos para permitir que circule el aire y se liberen tensiones acumuladas.
  2. Luego se limpia la zona del amor con un paño húmedo y movimientos lentos que apuntan a instalar calma.
  3. Después podemos encender una vela en tonos suaves y colocarla cerca de un objeto que represente la armonía de pareja o familia.
  4. Por último, como opción, podemos escribir en un papel una intención positiva sobre el tipo de vínculo que se desea cultivar en el año siguiente y dejarlo junto a la vela hasta que se consuma.
amor feng shui
Según esta tradición, para encontrar nuevamente este sentimiento de amor podemos practicar algunos rituales bastante simples.

Según esta tradición, para encontrar nuevamente este sentimiento de amor podemos practicar algunos rituales bastante simples.

El ritual que activa la energía del amor combina este tipo de acciones simples con la búsqueda de un entorno equilibrado. No pretende garantizar resultados mágicos e inmediatos pero favorece una disposición emocional más clara.

