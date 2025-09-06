6 de septiembre de 2025 - 15:45

Cómo crear un espacio "anti-estrés" en tu casa, sin gastar dinero, según la ciencia

Crear un ambiente en casa para relajar la mente es tan necesario como importante. Con pocos cambios, podrás tener un lugar especial que favorezca a la relajación.

Por Daniela Leiva

En ese ambiente debe primar lo que se conoce como “diseño biofílico” con plantas, luz natural, sonidos o vistas al exterior, lo que ayudará a activar cambios fisiológicos profundos y ayuda a recargar nuestra paz mental.

El poder calmante del diseño inspirado en la naturaleza

La psicología ambiental y estudios recientes en neurociencia destacan la efectividad del diseño biofílico para reducir el estrés. Esto implica integrar elementos como plantas, sonidos naturales o vistas hacia afuera, cualquiera de los cuales puede activar respuestas fisiológicas calmantes.

Por ejemplo, una revisión de 2023 muestra que ruidos naturales y vegetación mejoran la recuperación del estrés entre un 9 % y un 37 % más rápido que entornos urbanos tradicionales. Incorporar este tipo de diseño en un espacio hogareño transforma un living, balcón o rincón luminoso en un refugio emocional.

El fundamento teórico viene de la Attention Restoration Theory (ART), propuesta por los psicólogos Rachel y Stephen Kaplan. Según esta teoría, la exposición a la naturaleza genera una atención sin esfuerzo, lo que ayuda a recuperar recursos mentales y reduce el agotamiento cognitivo.

En otras palabras, mirar a través de una ventana con plantas o elementos naturales desconecta el cerebro del estrés sostenido. Un ambiente biofílico favorece lo que los Kaplan llaman “fascinación suave”: una distracción placentera como ver hojas moverse o escuchar agua correr. Esta calma fomentada por la naturaleza se traduce en una disminución de la tensión mental y emocional.

Cómo crear ese espacio “anti-estrés” en tu casa

  1. Sumá plantas al espacio: introducir vegetación -aunque sean plantas de interior fáciles de cuidar- ayuda a brindar oxígeno, textura visual y sensación de vida.
  2. Incorporá sonidos de la naturaleza: desde aromas como lavanda hasta música con agua, reducís el impacto de los ruidos urbanos y alentás la calma.
  3. Aprovechá la luz y vistas externas: si podés, ubicá tu escritorio o sillón de lectura cerca de una ventana con vista a árboles o cielo. El movimiento visual natural activa respuestas restaurativas según la ART.
  4. Simplificá el espacio visual: evitar mucha recarga visual mejora el foco y reduce la tensión psicológica . El método de “house hushing”—eliminar objetos innecesarios por un día para luego mantener solo lo esencial—permite recalibrar cómo sentimos un ambiente.

¿En qué habitación conviene aplicar esto?

Idealmente, el living o la zona de descanso es el mejor lugar para este enfoque, ya que es ahí donde solemos relajarnos tras el trabajo. También funciona en un rincón de lectura, un balcón o incluso el estudio. Lo clave es que el espacio sea ordinario pero transformado: con plantas, luz natural, quietud y baja carga visual.

