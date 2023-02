Cinthia Fernández lanzó un furioso comentario contra Matías Defederico: “Zángano”

Luego de tratar a Matías Defederico de “rata” en las redes sociales por no estar presente emocional ni económicamente en el inicio escolar de sus tres hijas, Cinthia Fernández lo destrozó mirando fijo a la cámara de Nosotros a la Mañana, según Ciudad Magazine.

“Lo que me pasa a mí es lo que le pasa a 7 de cada 10 mujeres. Los tipos se borran. Mis hijas empezaron las clases y él nunca preguntó ni aportó nada. No paga el colegio. No paga la educación de las hijas. Me quitó la obra social hace muchísimos años”, dijo la panelista en el programa de eltrece.

Cinthia Fernández y Matías Defederico / Instagram

“Ahora, qué voy a pretender, que me dé la plata de la mitad de lo que corresponde al inicio de clases. Me pasa una cuota de 55 mil pesos”, continuó Cinthia de forma irónica y con enojo.

Las "stories" de Cinthia Fernández contra Matías Defederico.

Luego de ello, Fernández fue más allá y descargó: “Está hace dos semanas en Córdoba. Se fue tres veces de vacaciones en el varano, tiene un auto de alta gama, está viniendo propiedades... plata tiene. Lo que no tiene ganas es de ponerla”.

“Él me pasa 55 mil pesos y arreglate con las pibas. Son más o menos, 17 lucas por chica. Todo lo pago yo. ¡Me quitó hasta la obra social!”, expuso la bailarina.

Matías Defederico junto a sus hijas.

“Me debe más de 10 palos de cuota alimentario este zángano que además se va de vacaciones, vive una vida súper genial. Y, encima, mientras estuvo conmigo fue un tipo violento. Y le dan beneficios en la justicia”, finalizó Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández expresó su bronca por tener que poner el apellido de Defederico en los útiles de sus hijas

Con motivo del comienzo de clases, Cinthia Fernández compartió en sus redes sociales el momento en que organizaba los útiles escolares de sus chicas, Bella, Francesca y Charis, donde en el lugar del apellido colocó la letra “D” y además, realizó un fuerte descargo.

Cinthia Fernández / Instagram

Lo cierto es que la bailarina reconoció que solo suma la “D” porque le da bronca escribir el apellido completo del padre de las niñas, con quien mantiene un incesante conflicto mediático y legal.

En las historias de Instagram, Cinthia posteó una foto de un marcador en el que puede leerse “Bella D”.

Cinthia Fernández

“Poniendo en los útiles el apellido del padre que no aporta ni para la cuota del colegio ni los útiles, qué desgracia”, fue un comentarios que agregaron a la publicación sus seguidores.

“Juro que pienso y me pasa lo mismo que en este mensaje, por eso pongo una inicial... Y confieso que las he anotado en lugares llenando planillas con mi apellido”, fue la respuesta que incorporó Fernández a los dichos de sus fans.

Contundente comentario de Cinthia Fernández.

“Estas son pavadas, pero pavadas que remueven la bronca de la injusticia de los deudores y el esfuerzo diario que conlleva mantener una casa unilateralmente en todos los sentidos”, se descargó, contundente.