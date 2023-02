Cinthia Fernández expresó su bronca por tener que poner el apellido de Defederico en los útiles de sus hijas

Cinthia Fernández continúa en conflicto en la Justicia con Matías Defederico, el padre de sus tres hijas, el cual no cumple de manera correcta con la cuota alimentaria de las nenas, según Ciudad Magazine.

Así, la panelista compartió en sus redes sociales el momento en que organizaba los útiles escolares de sus chicas, Bella, Francesca y Charis, donde en el lugar del apellido colocó la letra “D” y además, realizó un fuerte descargo.

Cinthia Fernández junto a sus hijas / Instagram

Lo cierto es que la bailarina reconoció que solo suma la “D” porque le da bronca escribir el apellido completo del padre de las niñas, con quien mantiene un incesante conflicto mediático y legal.

En las historias de Instagram, Cinthia posteó una foto de un marcador en el que puede leerse “Bella D”.

Cinthia Fernández

“Poniendo en los útiles el apellido del padre que no aporta ni para la cuota del colegio ni los útiles, qué desgracia”, fue un comentarios que agregaron a la publicación sus seguidores.

“Juro que pienso y me pasa lo mismo que en este mensaje, por eso pongo una inicial... Y confieso que las he anotado en lugares llenando planillas con mi apellido”, fue la respuesta que incorporó Fernández a los dichos de sus fans.

Contundente comentario de Cinthia Fernández.

“Estas son pavadas, pero pavadas que remueven la bronca de la injusticia de los deudores y el esfuerzo diario que conlleva mantener una casa unilateralmente en todos los sentidos”, se descargó, contundente.

Cinthia Fernández contó la razón por la que Francesca no quiere estar con su papá Matías Defederico

Primero, Cinthia Fernández protagonizó un gran enojo por el vivo que hizo Matías Defederico con sus hijas. Ahora, volvió a disparar contra el padre de sus tres pequeñas y reveló un indignante episodio, según Pronto.

Ahora, en comunicación con sus seguidores en su cuenta de Instagram, algo que suele hacer usualmente la panelista, les abrió las “puertas” para que le preguntaran sobre los temas que quisiesen.

La historia de Cinthia Fernández en Instagram donde cuenta por qué su hija menor no quiere ver al padre.

“¿Por qué Fran no quería ir con el padre? Él dijo que vos no lo dejabas verla, ni llevarla a su casa”, indagó uno de sus admiradores de Instagram. Sin pelos en la lengua y sin esquivar para nada la pregunta, la madre de las mellizas Charis y Bella, y Francesca que nació 13 meses después que sus hermanas, respondió sin filtro.

“Él miente siempre, no importa cuando leas esto”, comenzó diciendo Cinthia Fernández. Luego, confesó: “La maltrató un día que me quería llamar para contarme que estaban hablando mal de mí. Se quiso ir conmigo. Ella me hizo una videollamada y él le arrancó el teléfono de la mano”.

Cinthia Fernández junto a su hija, Francesca

Por otro lado, la modelo continuó con el estremecedor relato: “Agarré el auto y entré a sacarla con la policía. A pesar de que él no quería dejarme entrar. Me hizo caminar a las 2 AM. con la nena, en el frío, una cuadra para que ni me acercara a su casa, por la cautelar que él tenía, en Capital”.

Para finalizar, concluyó: “Fran sabrá cuándo decide volver a estar cómoda con él”. Hay que destacar que la niña es la hija menor de Cinthia Fernández y Matías Defederico, y que solamente tiene ocho años.