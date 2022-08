Celeste Cid habló tras los dichos de Yanina Latorre, que la acusó de ser mala madre y vecina

Celeste Cid no dudó cuando la prensa le consultó sobre qué ocurrió con Yanina Latorre: “Prefiero no opinar de gente que no… que no. Está todo bien, pero ella en su momento dijo algo de mi hijo que a mí me dolió mucho y yo privadamente le hablé y le dije que tenía un recuerdo totalmente fallido”, según Paparazzi.

Lo cierto es que Yanina comentó, hace un mes atrás, que ella fue vecina del músico Chano y decidió hacer pública la convivencia entre Celeste Cid y el cantante, la declaración polémica de la angelita fue que la actriz también consumía estupefacientes, esto a Celeste no le cayó muy bien y decidió llamarla.

Yanina Latorre y Celeste Cid

“¿Te llamó Celeste Cid?”, le preguntó Ángel de Brito a la panelista, quien respondió: “Me escribió Celeste Cid muy molesta, le quiero contestar bien porque yo creo que ella leyó lo de las redes, no me escuchó hablar a mí. Las fanáticas me empezaron a decir ‘ella es buena madre’ y yo ya lo sé. ¿Qué tiene que ver eso con un momento de tu vida?”.

La panelista de LAM quedó en contestarle al enojo de Celeste y dijo: “Le quiero responder bien. No dije nada raro. Yo conté lo que pasaba, no emití opinión de esto. Yo siempre digo, mirá el programa, mírame, y después charlamos”.

Este evento de convivencia entre la actriz y el cantante, fue el causante de que a ambos los echaran los vecinos del edificio. Pero lo que más molestó a la actriz es que Latorre hiciera un comentario de su hijo; ella dijo: “En ese momento, el nene de ella, de Celeste Cid, se pasaba todo el tiempo en el garaje del edificio jugando a la pelota con la chica que lo cuidaba porque ellos estaban encerrados muy mal”.

Además, resaltó que era “una mala influencia para Chano”. “Lamento que sea así su recuerdo y sé la persona que soy, sé la madre que soy y no tengo mucho para decir al respecto”, cerró Celeste.

“Yo creo que está confundida”, dijo Yanina al terminar la nota.