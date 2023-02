Camila Homs pasó un mal rato al querer ingresar a una fiesta donde habían fans de Tini Stoessel

Una vez más, Camila Homs estuvo involucrada en un drama relacionado a Tini Stoessel. La modelo quiso ingresar a una fiesta y los fans de la cantante no la dejaron pasar.

Cami Homs se mostró en sus historias de Instagram y subió las temperaturas.

Luego del polémico video que se viralizó en las redes sociales donde se vió a Homs cantando en contra de Stoessel, nada volvió a ser lo mismo. Desde un comienzo que la relación entre ambas no fue la mejor, se entiende debido al motivo que las llevó a “relacionarse”.

Camila Homs vs Tini: una multitud insultó a la cantante y la expareja de Rodrigo de Paul la arengó (Collage web)

Más allá de esto, parecía seer que los problemas se estaban calmando y cada una estaba enfocada en sus proyectos y asi fue hasta que surgió un drama nuevo. Esta vez, la modelo quiso ingresar a una fiesta donde tienen su nombre prohibido y nadie quiso que estuviese ahí.

Cumpleaños de Camila Homs

Según los datos que se dieron a conocer en LAM, uno de los organizadores de la fiesta la vio bailando sobre el escenario y se acerco a pedirle que se retirara. Como fundamento a u petición, el joven le dijo que ya no es bienvenida allí.

Lali Espósito, Lola Índigo y Tini disfrutaron juntas de la noche madrileña

Hace unas semanas, Camila vivió algo similar luego de que se viralizaran los chats con Rodrigo de Paul donde trataba de “mujerzuela” a Tini Stoessel. Debido a esto, le negaron el acceso a otra celebración.

Desde su programa, Ángel de Brito dio más información sobre la última fiesta a la que acudió la expareja del deportista y expresó que ella “es insistidora”. “En esa fiesta son pro Tini. Ellas llegaron cerca de la 1 de la mañana y subieron al escenario, que estaba vacío. En ese lugar aman a Stoessel, a Lali y otras figuras que los apoyaron cuando recién empezaron”, comentó el conductor.

El pedido de Tini Stoessel tras la visita de Camila Homs a España

Rodrigo de Paul habría tenido una importante discusión con su novia, Tini Stoessel y el motivo sería la llegada de Camina Homs a España. Esto fue informado por el periodista Juan Etchegoyen, según Ciudad Magazine.

Camila Homs con sus hijos Francesca y Bautista. (Instagram Cami Homs)

Dentro de poco, la modelo y madre de los dos hijos del deportista viajará a Madrid para que los pequeños vean a su padre, que se desempeña como futbolista en el Atlético que dirige Cholo Simeone.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en las redes sociales.

“El tema acá es que todo esto se habría complicado por expreso pedido de Tini Stoessel, ‘a tu ex no la quiero en Madrid’ fue la frase que me enviaron en las últimas horas, esto define un claro pedido de La Triple T a su pareja”, detalló el periodista.

De acuerdo a Etchegoyen, “esta versión tan potente no me sorprende, que quieren que les diga, yo conté ya que Tini nunca quiso que Camila viaje al Mundial y por eso no viajó”.