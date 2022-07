Brenda Asnicar y Nacho Erizalde engañaron a todos con una supuesta pelea para promocionar una marca

Brenda Asnicar y Nacho Erizalde dieron qué hablar el fin de semana luego de que varios medios levantaron la noticia de una pelea entre ambos, que resultó ser un engaño. La cantante y el influencer fingieron una discusión y armaron todo con el fin de que se viralice y así poder promocionar una marca.

La grabación de la falsa pelea fue enviada a un famoso tiktoker para que sea quien se encargue de viralizarla. Y todo salió tal cual lo planeado, ya que el video fue levantado por varios medios como el “mal momento” que vivió Brenda Asnicar en una nota, lo que no fue chequeado.

En el video se puede ver que la cantante se levanta muy molesta dispuesta a abandonar el estudio. Con el objetivo de detenerla, el influencer se disculpa e intenta retomar la entrevista, pero ella se va del lugar, aparentemente muy molesta.

“No, no, no. ¡Quedate!”, dijo Elizalde. “No, no me gusta trabajar así”, respondió Asnicar visiblemente enojada. “Yo te entiendo, pero me estoy matando, tengo mil cosas para hacer y vos ni siquiera te sabés el nombre de la artista”, reclamó tajante.

El video de Brenda Asnicar y Nacho Erizalde fue una puesta en escena

Juan Vitali, el realizador audiovisual, fue quien grabó un TikTok para acalarar que lo armaron para promocionar una serie de entrevistas auspiciadas por una marca. Además, se mostró orgulloso de haber “engañados” a los medios de comunicación, quienes no chequearon si la pelea fue armada o real.

“Engañamos a todos los medios de comunicación de Argentina”, lanzó Vitali. “Yo hice la dirección de actores, iluminación y edición. Pero lo divertido es que para el video (el original) tenga relevancia lo que se les ocurrió fue grabar una falsa pelea desde detrás de cámara”, explicó.

“No tiene mucha magia, lo grabé usando mi celular y haciendo como que escondía la cámara para que sea un poco más creíble nada más”, detalló.

“Solo tuvimos que pasárselo a “la tía” Sebi, que es periodista e influencer. Él se encargó de subirlo en su cuenta”, siguió, explicando cómo lo hicieron viral.

“Después de todo este quilombo del fin de semana ya se subió el video principal de la campaña en el Instagram de Harvey”.“En resumen, no se crean todo lo que ven en internet”, cerró.