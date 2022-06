Brenda Asnicar desafió a la censura y subió un video en el que mostró todo desde la ducha

Brenda Asnicar es de las artistas más rebeldes del medio, ya que ella pone sus propias reglas. La jiven de 30 años se hizo conocida en la tira nuvenil “Patito Feo”, que protagonizó con su personaje de Antonela, una adolescente adinerada que lideraba un grupo de chicas de su colegio.

Después de la tira, la carrera de Brenda siguió en ascenso. Nuca dejó la música de lado, incluso por estos días está presentando su último trabajo, el que tituló “Bandida”.

En medio de tanto trabajo, Asnicar hizo un “stop” y compartió un jugado video, en el que se muestra duchándose y con el que desafió todos los límites de Instagram.

La artista tiene 1.2 millones de seguidores en esta red social, a quienes deleitó con una imagen sensual por demás.

Asnicar subió el video a sus historias en el que se la puede ver completamente desnida, en la ducha y cubriéndose los pechos solo con sus manos para evitar que Instagram la censure.

De fondo, la artista musicalizó el video con “Agüita”, el tema que el grupo Ráfaga hizo conocido y que Brenda baila muy contenda mientras se baña.

Brenda Asnicar habló de los mensajes melosos con Mariano Martínez en redes

Brenda Asnicar disfrutaba de un almuerzo al aire libre en la ciudad de Bueno Aires, cuando el notero de LAM la sorprendió para hacerle algunas preguntas. La joven actriz repondió muy simpáctica a cada una de las consultas del periodista y habló sobre el ida y vuelta en Twitter con Mariano Martínez.

Días atrás, ambos se halagaron sus fotos de perfil en esta red social, lo que para muchos fue un indicio del comienzo de una relación. Es que tanto Brenda como Mariano aún no han hecho pública alguna relación sentimental, por lo que para la prensa ambos están solos.

La última pareja pública de Asnicar fue el estadounidense, Adam Justin, con quien en enero fue al programa de Germán Paoliski. Pero después poco se supo de esta relación.

Por lo que al verla, el notero le preguntó si entre ella y el actor pasaba algo. “Lo adoro (a Mariano Martínez), trabajé con él en Los únicos. Con Nico Cabré también. Es un divino, tenemos muy buena onda, y como le dio like a mi nueva foto yo le dije que me encantaba su foto también. No hablaba con él hace un montón de tiempo”, explicó al respecto.

Acto seguido, el notero le consultó si estaba soltera y entre risas ella contestó: “No sé, ah re”. Luego, poniéndose un poco más serie, se preguntó: “¿Qué es estar soltera? Civilmente estoy soltera”.

Queriendo ir un poco más allá, el periodista indagó si estaba relacionándose con alguien, y ella arrojó: “Estoy relacionándome con un humano pero no es Mariano (Martínez)”.