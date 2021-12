Brenda Asnicar lanzó una nueva canción con mensajes filosos a Duki y Emilia Mernes: “No me puede borrar”

Separada del trapero Duki y con ganas de seguir creciendo en su carrera como cantante, Brenda Asnicar lanzó hace unas horas su última canción llamada “Repeat”, que tiene unas frases bastante picantes para su expareja y la actual novia de este, Emilia Mernes.

“No me puede borrar, aunque lo intente, nunca me va a olvidar”, soltó la cantante en un pasaje de la canción que despertó la imaginación de todos sus seguidores, quienes pensaron automáticamente en una dedicatoria al trapero número uno de Argentina, que en palabras de la propia actriz todavía no la olvida.

“No me interesa mentir pa’ subir”, es otra de las frases del nuevo lanzamiento de Brenda, que se especula podría ser para Mernes, que adquirió cierta notoriedad cuando se separó de Fer Vazquez, líder de Rombai, a quien acusó de infiel y tóxico, unos comentarios que muchas personas aseguraron que solo lo hacía para ganar fama.

Estas especulaciones llegan en un contexto en el que los artistas blanquearon que están en pareja al realizar un posteo con un romántico beso. El cantante puso un emoji de corazón al pie de la publicación y la ex Rombai solo se limitó a responder: “oaaaa quien será esa divina?”, comentario que superó los 60 mil “me gustas” en pocas horas.

El Duki confirmó su relación con Emilia Mernes.

Por su parte, Asnicar expresó hace poco respecto a esta reciente unón: “Chiquis, dejen de flashearla. Mis mejores augurios a todas las parejas nuevas”, dijo la cantante con contundencia.

“En especial, a la mía”, sentenció la actriz junto a la foto de su novio Adam Justin, un importante agente de bienes raíces que está al frente de una empresa familiar. En la imagen se lo puede observar junto a un montón de caballos.

El joven es fanático del polo y en las redes sociales suele compartir muchas postales de ambos arriba de caballos y practicando dicho deporte.