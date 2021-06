Reapareció Brenda Asnicar, habló de su relación con el Duki y cantó el hit que la hizo famosa en Patito Feo

Brenda Asnicar fue como invitada este viernes a Los Mammones y se abrió a hablar de distintos temas con Jey Mammón. La artista reapareció en televisión, hizo un recorrido por su carrera y de su relación con el Duki, con quien terminó hace unos meses.

Jey Mammón le preguntó cómo fue ser parte de una tira tan exitosa como fue Patito Feo y la actriz se sinceró: “Por momentos, me sentía re contenta y después perdés lo del anonimato. Y cuando ya te volvés una figura pública, se supone que le tenés que caer bien a todo el mundo, saludar a todo el mundo, hacer esto así, hacer esto asá, te sentís observada... eso te genera paranoica, con los años”.

“Yo necesité abrirme un poco de la burbuja, donde todo el mundo cree que te conoce y no saben nada de una. Pero me re divertí, me encanta, fui feliz”, dijo.

Además, le preguntó sobre su romance con Duki con quien estuvo en pareja hasta abril de este año. Primero, aclaró que no fue ella quien lo dejó y confesó que su relación con el trapero comenzó antes de la pandemia y se conoció mucho tiempo después.

“Nunca fui a Palermo con Duki, de hecho pasamos toda la cuarentena encerrados. Un montón. Fue increíble porque fue una muy buena compañía. Fue un año muy difícil el 2020. Nos pusimos en pareja antes de la pandemia”, contó.

Brenda Asnicar y Duki. gentileza

“Duki tiene millones de reproducciones, pero de repente mi mamá pregunta:’ ¿Qué es Duki, un postre?’”, comentó Jey y desató un sinfín de comentarios de la cantante. “Es un postre porque es una dulzura. Lo queremos fuerte, fuerte, fuerte. Lo amo fuerte”, expresó Brenda.

Y al ver una foto de ella con el artista en pantalla dijo: “¡Qué lindos que nos vemos ahí!”. “Para mí, él es muy fachero, qué querés que te diga. Yo me llego a hacer eso en la cara y me queda horrible. Él es muy lindo”, lanzó.