Brenda Asnicar presentó a su novio millonario en su paso por Telefe: “Lo conocí en un bar y me encantó”

Tras lanzar su nuevo trabajo Bandida, Brenda Asnicar se da tiempo para contar algunos detalles de sus proyectos y vida personal. Y claro que eso incluye a su nuevo novio norteamericano, a quien presentó oficialmente en el programa de Germán Paoloski No es tan tarde.

La artista, que ha apostado principalmente a su faceta musical, paso por el sillón de Telefe para conversar sobre algunos detalles de su vida actual, además de compartir una versión en jazz de su último éxito.

Pero lo que más sorprendió a todos fue cuando Paoloski llamó a la cámara a Adam Justin, el novio empresario de la actriz de Patito Feo. Sin vergüenza ni problemas, la joven aprovechó para contar cómo se conocieron y presentarlo al mundo como su actual pareja.

Según sabemos, Adam es un importante agente de bienes raíces, responsable de una empresa familiar en Nueva York llamada Justin Management y aficionado al polo.

“Lo conocí en un bar y me encantó. Un amigo, que vive en Nueva York, me llamó y me invitó a pasar unos días allá”, contó la actriz durante la entrevista.

“Llegué a Nueva York y mi amigo nos presentó. A los pocos días, fuimos a ver jazz. Fue amor a primera vista. Cuando lo vi dije: ‘ah bueno, ¿este pibe qué onda?’”, detalló.

Aunque admite que el hecho de que su novio juegue polo y sea amante de Argentina fue uno de los puntos clave para poder estar juntos. “Eso es algo que nos conectó. A él le gusta mucho Argentina, le gustan mucho los caballos, a mí me encantan”, señaló Brenda, mientras las imágenes la mostraban montada a un caballo jugando al polo. “Tengo al mejor profesor acá”, agregó.

La pareja se conoció en Nueva York mediante un amigo en común.

Recordemos que Brenda viene de un matrimonio con el empresario colombiano Alejandro De Angulo, con quien se unió en 2017 y del cual jamás dio demasiados detalles ni se mostró públicamente.

A comienzos de 2020 comenzó su relación con el músico Mauro Ezequiel Lombardo, más conocido como Duki. Ambos estuvieron juntos más de un año y según contó ella con Jey Mammon, todo terminó en buenos términos.

“No dejé a nadie por nadie”, dijo primero. “Pasamos toda la cuarentena encerrados. Un montón. Fue increíble porque fue una muy buena compañía. Fue un año muy difícil el 2020. Nos pusimos en pareja antes de la pandemia y es una dulzura. Lo queremos fuerte, fuerte, fuerte. Lo amo fuerte”, cerró Brenda.

Actualmente, Duki se encuentra en pareja con la artista argentina Emilia Mernes.