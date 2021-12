Este es el nuevo novio multimillonario de Brenda Asnicar

Son buenos tiempos para Brenda Asnicar, porque luego de la presentación de su nuevo trabajo discográfico “Guerrera”, la joven pudo superar algunos problemas de adicciones que preocuparon a sus fanáticos.

Luego de su relación con Duki, la ex “Patito Feo” se animó a apostar al amor y lo hizo a lo grande. La mediática conquistó a Adam Justin un importante agente de bienes raíces al frente de una empresa familiar y es fanático del polo.

En el comienzo y cuando se estaban conociendo, Brenda fue muy cuidadosa en sus redes sociales intentando no mostrar a su nueva conquista y preservarse de los haters.

Historias publicadas por Brenda Asnicar. (Instagram)

“Una semana después de instalarme acá, en un speak-easy, nos conocimos. Esa noche me invitó a ver jazz y me robó el corazón. Fuimos al mítico club Blue Note y lo pasé espectacular. No quería volver a enamorarme, pero fue inevitable. Estoy muy contenta”, comentó Asnicar hace algunos meses durante una entrevista.

“Es fanático del rock de los 70, lee literatura japonesa, ama los caballos y la naturaleza. Es sencillo, familiero, tiene unos ojos azules que no se pueden creer y un sentido del humor muy parecido al mío”, comentó la influencer y agregó: “Sí, estamos de novios, pero no hubo pregunta formal. Un día dio por hecho que yo era su girlfriend (novia) y quedó”, recordó emocionada.

Redes de Brenda Asnicar

Hace algunos días, la pareja hizo su primera aparición pública ante la prensa. Fue el pasado 26 de noviembre en el Pre Opening de la 2da edición de Chandon Artground, un festival de arte que se realizó en el edificio del Ex Tiro Federal Argentino, en el barrio de Núñez.

Felices por el presente que les toca vivir, los novios no se separaron en toda la noche, se divirtieron y brindaron juntos por este nuevo amor.