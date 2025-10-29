Azúcar y bicarbonato: por qué se recomienda su mezcla en la cocina y para qué sirve

Una mezcla simple y poderosa como el bicarbonato de sodio con azúcar puede ser la solución para la higiene de la cocina. Conocé la solución efectiva que ofrece.

Este método funciona mejor cuando se aplica al mismo tiempo que se realiza una limpieza profunda de la cocina y la basura se retira con frecuencia.

Durante los meses calurosos, aparecen distintos insectos en la cocina que normalmente molestan y crean bacterias que perjudican alimentos. Esta mezcla de bicarbonato y azúcar puede ser la solución más económica y efectiva para eliminarlos o alejarlos. Aunque existen productos especiales, esta combinación resulta ser aún más útil y práctica de aplicar.

La clave de este método está en aprovechar la atracción natural que genera el azúcar junto con un compuesto como el bicarbonato que modifica el ambiente interno de estos insectos. Usado correctamente, puede actuar como una barrera preventiva y como complemento de una rutina de limpieza. Su aplicación es rápida y solo se necesitan apenas algunos minutos para prepararlo y distribuirlo en la cocina u otros espacios de casa.

El azúcar actúa como atrayente para las cucarachas, mientras que el bicarbonato interactúa con los ácidos del sistema digestivo del insecto.

El objetivo es crear una preparación que los atraiga, pero que al ingerirla genere una reacción interna que dificulte su supervivencia.

Para utilizarla, es ideal colocar pequeñas cantidades de la mezcla en tapitas o recipientes bajos en zonas donde suelen aparecer cucarachas, como debajo de la bacha, detrás del tacho de basura, cerca de zócalos, dentro de alacenas o detrás de electrodomésticos.

Es importante aclarar que debe evitarse el contacto directo con superficies donde se preparan alimentos. Por eso, no hay que esparcir grandes cantidades, porque la efectividad aumenta cuando los insectos encuentran pequeños puntos con la mezcla, no cuando se cubren superficies enteras. Otra recomendación es renovar la mezcla cada 2 o 3 días, ya que el bicarbonato puede perder potencia si permanece expuesto a humedad. Además, se aconseja mantener el ambiente seco y libre de migas o restos de comida que puedan competir con el atrayente principal del azúcar.

Una forma estratégica es sellar pequeñas grietas o huecos en paredes, pisos y alrededor de caños. Eso puede disminuir la entrada de cucarachas desde el exterior.

Eso puede disminuir la entrada de cucarachas desde el exterior. La ventilación también es importante: estos insectos buscan zonas húmedas y oscuras.

Mantener seca la bacha, sobre todo por las noches, y también es indispensable evitar dejar platos remojando para que no se acerquen.

La basura debe retirarse regularmente y el tacho mantenerse bien cerrado, y al guardar los alimentos en frascos herméticos impide que el azúcar, las harinas o las migas queden expuestas.

También hay que limpiar debajo de muebles y electrodomésticos diariamente, porque ayuda a eliminar restos que muchas veces no se ven a simple vista. La mezcla de azúcar y bicarbonato de sodio en verano se ha convertido en una alternativa casera popular por su bajo costo y fácil preparación. Si bien su efectividad puede variar según el nivel de infestación, funciona como complemento dentro de una rutina de higiene y organización en la cocina.