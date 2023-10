¡Ay mis ahorros! Dejó solo a su perro y le destruyó el dinero que tenía guardado

En las redes sociales es muy común que los videos de animales y mascotas se viralicen rápidamente. Ya sea por su facilidad para generar contenido que enternece o asombra a los internautas, perros y gatos se roban la cámara cada vez que se enciende el botón de grabar. Sin embargo, un canino de la raza Vizsla fue protagonista de un episodio no muy agradable para su dueña.

Muchos individuos guardan sus ahorros en cuentas bancarias, otros prefieren invertir y otros optan por mantener viva la costumbre de guardar grandes sumas de dinero debajo del colchón o esconderlo en cajones entre la ropa. Esta última decisión fue la que tomó una usuaria de TikTok que perdió todos sus ahorros luego de que su perro los mordiera.

Laura, quien aparece como @lauranoesta_ en la plataforma asiática, compartió este jueves el video que suma 1.3 millones de visitas. En los primeros segundos del registro, se pueden ver algunos billetes de 500 pesos mexicanos con la imagen de Frida Kahlo esparcidos por el piso. La principal característica que destaca en estos papeles moneda es que presentan mordiscos y graves roturas.

Mientras se escucha a la tiktoker preguntarse en asombro “¿qué pasó aquí?” a la vez que camina, se puede ver que mientras más se adentra a la habitación aparecen billetes con otras denominaciones. A los pocos segundos, el desastre se explica al ver la cara de un pasivo Vizsla junto a su cama que, consciente de su travesura, espera el reto de su dueña.

Según trascendió, la mujer había ahorrado al menos 30 mil pesos mexicanos en billetes de 500, 1.000 y 2.000, lo que sería, aproximadamente, más de medio millón de pesos argentinos.

Para fortuna del canino, tras arduas horas de trabajo, la mujer pudo llevar los papeles pegados con cinta scotch a su banco con la excusa de que “tuvo un accidente” para poder cambiarlos.

En los comentarios, los internautas empatizaron con el canino que, presuntamente sin supervisión y aburrido, encontró una costosa forma de entretenerse y le pedían que “no lo regañe”. También hubo quienes bromearon con la situación.

“Todos diciendo que el banco te cambia el dinero, pero quien le cambia al perro...”; “Obviamente fueron los duendes”; “Hay perros que se dan ciertos lujos pero este se pasó”; “Muchas veces se lo dije a la maestra y nunca me creyó … un banco no lo sé”; “Lo que no sabés es que él estaba verificando que no fueran falsos…y no son falsos”, escribieron.

