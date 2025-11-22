Así reacciona el cerebro de un hincha cuando su equipo pierde un partido de fútbol, según la ciencia

La derrota en el fútbol no solo duele, apaga zonas del autocontrol, altera la identidad del hincha y dispara emociones tan intensas como un “dolor social”, según reveló la neurociencia

La ciencia empezó a mirar al fútbol no solo como un espectáculo popular, sino como un escenario perfecto para entender cómo funciona la identidad y la emoción humana en tiempo real. Según distintos estudios con neuroimagen realizados en Chile, las derrotas de un equipo activan en el cerebro reacciones tan profundas que pueden explicar por qué un hincha pasa en segundos de la euforia a la frustración o incluso a la ira.

Las investigaciones, basadas en resonancias magnéticas funcionales aplicadas a fanáticos mientras miraban goles a favor y en contra, demostraron que la rivalidad y la pasión reconfiguran de inmediato el equilibrio entre recompensa y control emocional. Cuando el equipo pierde, no solo aparece un “dolor social” intenso, sino que se desactivan zonas clave del autocontrol.

La derrota desactiva el autocontrol y dispara el dolor social Uno de los hallazgos más repetidos en los estudios es que, ante un gol del rival, el cerebro del hincha registra una disminución de actividad en el córtex cingulado anterior dorsal, una región vinculada al control cognitivo y emocional. Esa “supresión paradójica”, como la describen los investigadores, ocurre justo cuando más se necesitaría mantener la calma. En paralelo, aumenta la sensación de amenaza a la identidad social, el hincha percibe la derrota como un golpe colectivo y emocional, no solo deportivo.

De hecho, neurólogos que analizaron los datos explican que el cerebro puede reaccionar a una caída del equipo como si se tratara de una pérdida simbólica comparable al dolor de ver dañada la pertenencia a un grupo . El fanatismo, además, incrementa la intensidad de esta respuesta, cuanto más fuerte es la identificación con el club, mayor es el impacto emocional de la derrota.

Fútbol. Fuente: Canva Fútbol. Fuente: Canva Cómo se midió el impacto cerebral de las derrotas Para llegar a estas conclusiones, los equipos científicos seleccionaron entre 43 y 60 fanáticos de clubes con rivalidades históricas. Mientras observaban 63 secuencias reales de goles, las resonancias magnéticas funcionales permitieron identificar, segundo a segundo, qué zonas del cerebro reaccionaban ante cada jugada. Cuando su equipo marcaba, se activaban los circuitos de recompensa relacionados con el placer. Cuando el rival anotaba, el patrón cambiaba por completo, aparecía un estado de estrés social y se debilitaba la autorregulación emocional.

Los investigadores señalan que este comportamiento no está limitado al deporte, el mismo mecanismo puede aparecer en situaciones de fuerte polarización social o política, donde la identidad grupal influye sobre la capacidad de mantener el autocontrol. Qué explican estos hallazgos sobre el fanatismo y la rivalidad Según los especialistas, entender cómo reacciona el cerebro ante la derrota permite explicar por qué personas racionales pueden irritarse, discutir o incluso comportarse de manera impulsiva en un estadio. También aporta herramientas para entender otros fenómenos masivos donde la pertenencia a un grupo supera la lógica, desde la política hasta los eventos multitudinarios. Los estudios concluyen que las emociones intensas del fútbol no surgen solo del corazón, sino de un cerebro que interpreta la rivalidad como una amenaza a la identidad y que, cuando el equipo pierde, responde con dolor, frustración y menos control sobre las propias reacciones.