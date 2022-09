Así luce hoy Bailee Madison, la niña de “Una esposa de mentira”

Hollywood está lleno de actrices jóvenes que ya tienen un buen camino recorrido, pero pocas lo han hecho como Bailee Madison, la dulce niña de “Una esposa de mentira” (Just Go With It), película que contó con Adam Sandler y Jennifer Aniston y fue un éxito.

Lo que hizo tan exitosa a esta cinta del 2011 no solo fue su humor, sino que juntó el talento de grandes estrellas, como Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman y Brooklyn Decker. Ni hablar de los niños que participaron en esta película que también encantaron con su talento para meter al cirujano Daniel (Sandler) en todo tipo de problemas y situaciones cómicas.

Bailee Madison se convirtió en una estrella de Hollywood. (Web)

Ya pasó más de una década del estreno de Una esposa de mentira y desde entonces los actores han cambiado muchísimo, además de que han podido cultivar exitosas carreras en el cine.

Qué es de la vida de Bailee Madison, la nena de “Una esposa de mentira”

Bailee Madison fue quien interpretó a Maggie. Aunque muchos la conocieron con este papel, ya llevaba un tiempo trabajando en las pantallas chica y grande. Su primer rol destacado fue en “El mundo mágico de Terabithia” (2007), en donde dio vida a May Belle Aarons.

Tras “Una esposa de mentira”, Bailee Madison siguió cosechando éxitos como actriz: participó en las series “Los hechiceros de Waverly Place”, “Once Upon a Time” y “The Fosters”. En el cine fue parte de “Watercolor Postcards”, “A Cowgirl ‘s Story” y “Parental Guidance”.

Qué hace en la actualidad Bailee Madison

Actualmente, Bailee Madison tiene 22 años y su cambio físico es más que notorio: ya no es una niña, sino una joven muy guapa. Además, está bastante activa en redes sociales, donde mantiene actualizados a sus fans sobre sus siguientes proyectos.

Además, se convirtió en escritora en el 2018, cuando publicó el libro “Losing Brave” en coautoría con Stefne Miller. Este 2022 protagonizó “Pretty Little Liars: Original Sin” (HBO Max), interpretando a Imogen Adams. Una chica que se embaraza después de sufrir un abuso sexual del cual no recuerda mucho.