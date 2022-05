Adam Sandler, el hijo pródigo de Netflix, trabaja en Garra, una nueva producción de la plataforma junto a Lebron James

El trailer te convence a la primera vista. Adam Sandler, un filtro seductor y buena música. Listo. Los condimentos para augurarle a Garra un futuro exitoso en la plataforma Netflix

Pero Sandler no está solo y detrás de Garra (Hustle en inglés) hay un gigante del basquet. Literal. Después del fiasco de Space Jam 2, Lebron James se sacude el polvo para trabajar en la producción de esta película que muestra lo que muchos chicos tienen que pasar para llegar a los principales equipos de la NBA, la liga más importante de básquet del mundo.

Garra, la nueva producción de Adam Sandler en Netflix

El protagonista es Juancho Hernangómez, jugador de los Utah Jazz en la NBA y que hace su debut cinematográfico con este film. La historia se centra en la vida del casatalentos de la liga Stanley Sugerman (Adam Sandler) que trabaja para los Philadelphia 76ers y que sale al mundo a buscar una nueva figura para fichar en el draft de la NBA. En su búsqueda se cruza con un crack español. Convencido de haber encontrado un diamante en bruto, este frustrado casatalento va a luchar contra lo que se cruce para cumplir el sueño del joven.

El elenco también cuenta con nombres destacados en la actuación como Robert Duvall (El Padrino), Queen Latifah (Chicago) y Ben Foster (Hell or high Water). El elenco lo completan Kenny Smith, Ainhoa Pillet, Raul Castillo, Jordan Elizabeth Hull, Maria Botto y Heidi Gardner.

El director es Jeremiah Zagar (We the Animals), un realizador que viene de los documentales. Por el lado del guion, uno de los guionistas es el mismo que Nace una estrella (Will Fetters), la película de Bradley Cooper y Lady Gaga. El otro guionista también tiene su atractivo y mucho por aportar: Taylor Materne fue uno de los responsables de escribir el NBA 2K20, el videojuego de basquet más prestigioso de la industria del gaming.

Con claras referencias a Rocky (la ciudad de Filadelphia y el entrenamiento del jugador), la película promete entretenimiento del bueno, algo que desde hace tiempo se le cuestiona a la plataforma.

Sandler y Anniston, un solo corazón

Por otro lado, Adam Sandler y Jennifer Aniston terminaron de grabar la secuela de Misterio a bordo y se mostraron felices en las redes sociales. La película no tiene fecha de estreno, pero espera seguir con el éxito que tuvo la primera entrega en el año 2019.