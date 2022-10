Así están hoy Helena, Dante y Paloma, los hijos de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega

Guillermina Valdés y Sebastián Ortega estuvieron 14 años en pareja y tuvieron tres hijos: Helena, Dante y Paloma. Los tres jóvenes están vinculados de alguna manera al arte y son muy compañeros de su mamá, pese a que poco les gusta aparecer frente a las cámaras.

La empresaria, siempre que puede comparte fotos de sus cuatro hijos, ya que también tiene a Lorenzo, fruto de su relación con Marcelo Tinelli. Incluso, es con quien más se muestra en redes, ya que los más grandes son reacios a la exposición pública.

Guillermina Valdés y Sebastián Ortega

Sin embargo, accedieron a participar de la campaña publicitaria. Se trata de una sesión de fotos que hicieron junto a su mamá y para su marca por motivo del Día de la Madre.

Por lo que Guillermina valoró que sus hijos hayan aceptado su propuesta, teniendo en cuenta que poco les gusta aparecer en público, y compartió orgullosa las fotos que se tomaron en familia.

Los hijos de Guillermina Valdés.

“Aquí los Valdés para @valdezshoes. En la semana de las mamás, imposible no sentir orgullo x estas bellezas. Pasen y vean que linda colección!”, escribió Guillermina al pie de las fotos junto a sus cuatro hijos.

En las fotos se muestran muy unidos y compinches, aún más con “Lolo” el más chico y mimado de las dos familias, quien más disfruta de las cámaras.

Los hijos de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega.

Los hijos de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega.

Los hijos de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega.

Los hijos de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega.

Los hijos de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega.

Los hijos de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega.

Los hijos de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega.

Los hijos de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega.

Guillermina Valdés se quebró al hablar de las orientaciones de sus hijos

La actriz se mostró visiblemente emocionada cuando fue jurado en Showmatch La Academia y se sintió identificada con la familia de Lizardo Ponce, quien quiso llevar un mensaje para las familias que no aceptan la diversidad y eso conmovió a la empresaria.

“Siguen pasando cosas feas en el mundo, pero en mi caso no hay nada más lindo que sentirse bien con su familia”; dijo Lizardo, quien en su momento contó que sus padres nunca lo juzgaron cuando contó su orientación sexual.

“Me emociona mucho, porque yo tengo hijos que eligieron un camino propio y me encanta escucharlos. Y entender y me encantaría en las casas que puedan entender que los hijos no son nuestros y estamos para acompañar”, expresó.

“Evitaría el sufrimiento en el mundo si simplemente dejamos que cada uno se exprese y sea quien quiera y tiene que ser en cada momento de su vida”, resaltó la jurado de La Academia.

“Y basta que si las mujeres tienen el pelo corto como mis hijas hay dudas para que entren a un baño de mujeres. O si un hombre es gay no es fuerte. Hay demasiado sufrimiento en el mundo”, agregó Guillermina.

“Sabía que este homenaje me iba a tocar. Qué lindo ser cómo tu papá, que no deposita si hay un diploma, si el trabajo es bueno, si es lindo… Basta de etiquetas. Gracias, chicos. en las casas se necesita esto”, cerró, conmovida.