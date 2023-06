Así estaba Silvina Luna antes de la operación con Lotocki y su deterioro físico

Silvina Luna saltó a la fama a nivel nacional en 2001 cuando participó de la segunda edición de Gran Hermano Argentina, donde fue una de las participantes más queridas del programa y se quedó con el segundo puesto. La actriz de 43 años continuó su carrera dentro del mundo del espectáculo, haciendo publicidades, obras de teatro y participando en programas de televisión como panelista.

Pero todo cambió en el 2010 cuando decidió hacerse una liposucción y agregársela en la cola para darle más volumen. Silvina recurrió al cirujano de famosas Anibal Lotoki. En su momento era una eminencia en el área y hoy tiene varias causas penales que son consecuencia de su trabajo. Lotocki le inyectó por recomendación metil metacrilato para lograr un relleno irreversible. En 2014 fue hospitalizada con cálculos renales y luego de una serie de estudios se llegó a la conclusión que ese problema era producto del cirujano que le había aplicado metacrilato en dosis de mala praxis.

QUÉ ES EL METACRILATO:

Según el doctor Ricardo Hoogstra, cirujano estético, “El polimetilmetacrilato, también conocido por sus siglas PMMA, es un plástico. En medicina se utiliza la resina de polimetilmetacrilato para la fabricación de prótesis óseas y dentales. Su uso como material de relleno fue aprobado por la FDA y el ANMAT. En Argentina, esta sustancia está aprobada por el ANMAT para la marca Metacrill®. En EE.UU. se halla aprobado por la FDA para el producto Artefill. Microesferas de PMMA son usadas frecuentemente para el relleno de surcos y depresiones faciales”.

Pero más allá de las recomendaciones médicas, se comenzaron a utilizar grandes cantidades de PMMA como material de relleno en glúteos. Esta práctica trajo complicaciones graves tales como muertes por embolia pulmonar. Luego, médicos argentinos descubrieron que los granulomas producidos por el polimetilmetacrilato elevan los niveles de calcio en sangre, lo que produce distintos grados de insuficiencia renal.

Sobre su problema de salud el año pasado, Silvina Luna escribió en su cuenta de Instagram: “Es una condición que me acompaña, es prioridad sí, pero no me determina, elijo todos los días construir felicidad, agradecer por esta vida y entender que soy mucho más grande de lo que me pasa. Obviamente, me hubiese gustado tener esta sabiduría antes de esa mala elección que tomé. Sigo creyendo, en qué aparecerá la medicina indicada, los médicos, la tecnología para poder subsanar todo esto, sigo aprendiendo a vivir con la incertidumbre de no saber cómo va a evolucionar pero tomando cada día como un regalo”.

