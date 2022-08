Así es el lujoso departamento de Virginia Gallardo en Puerto Madero: sala de juegos, paredes con piedras y muchos almohadones

Virginia Gallardo aparece todos los días en la pantalla de América y sorprende con sus looks para lucirse en “Intrusos”, los cuales muestra en detalle en Instagram, donde también se acerca a sus fanáticos y les comparte cómo es su vida privada familiar.

La modelo se casó con Martín Rojas en 2019 y son padres de Martina, la niña que es el centro de su atención y mucho material compartido en el mundo virtual. Viven en Puerto Madero, en un departamento enorme con detalles que lo hacen cálido y divertido para la menor.

La propiedad de la mediática tiene enormes ventanales y un balcón con vista al río; Virginia disfruta de un hogar que tiene un living comedor integrado con sillones y sillas en color visón, mesa de madera y almohadones en off white.

Virginia Gallardo en su hermoso departamento

Uno de los detalles que más resalta es el revestimiento de la pared en piedra, además del toque cálido que le otorgan las mantas tejidas que decoran el living y los muebles de dicho espacio.

Gallardo es un fans de las flores y las plantas y esos detalles los vemos en cada rincón de la casa.

Así es la casa de Virginia Gallardo

“Cuando Ricardo me regaló el auto, yo me manejaba en colectivo. Yo no tenía plata para pagar el estacionamiento diario. Uno necesita tener dinero en el bolsillo para comprar lo que se necesita”, comentó en una nota sobre su relación con Ricardo Fort y los regalos costosos que él le hacía.

Así es la habitación matrimonial de Virginia Gallardo

Siguiendo con los detalles de la hermosa casa de Virchu, como muchos le dicen, ella renovó por completo su habitación. Tenía una cama con capitoné y cambió todo por hermosos almohadones y un acolchado de piel (sintética, claro) en tono nude y chocolate.

Además, acomodó mantas tejidas a lana en varios colores, mesitas de luz con detalles en color oro, lámparas y plantas para darle vida a los rincones.

Otro espacio que Gallardo ama es el balcón, donde tiene una hamaca colgante y otra de pie; las macetas toman protagonismo como también las flores, la mesa de hierro decorativa y la alfombra de césped sintético para generar un espacio más natural.

El cuarto de juegos de la casa de Virginia Gallardo

En 2020, Virginia y Martín se convirtieron en padres de la mano de Martina, la pequeña que los tiene enamorados y que es la luz de sus ojos.

La pequeña tiene su propio cuarto y sala de juegos, posee un montón de juguetes y alfombras ideales para poder estar en el piso y divertirse con cualquiera opción que elija.

La modelo suele mostrarla disfrutar de sus momentos de recreación, usando varios juguetes a la vez y compartiendo tiempo de calidad con ella.