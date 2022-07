Virginia Gallardo publicó una foto en ropa interior y de espalda que enamoró a todos

Virginia Gallardo se sacó una foto posando de espaldas en ropa interior, que dejó sus curvas traseras en primer plano y la compartió en sus historias de Instagram. La modelo forma parte de la obra “SEX: viví tu experiencia”, donde todas las noches deja clips jugados de sus bailes en el teatro.

Virginia Gallardo es del grupo de famosas que siempre están activas en los medios y en las redes sociales. Tras su paso por “Polémica en el bar” y ahora como panelista de “Intrusos”, la modelo recopila muy buenos datos sobre lo que pasa en los camarines y en los detrás de cámara.

La modelo es dueña de una figura envidiable que en sus primeros años de carrera mostraba sin parar, aunque con el correr de los años decidió enseñar cada vez menos. En 2019 se casó con Martín Rojas y un año después se convirtieron en padres de Martina, quien nació en mayo de 2020.

Sus redes sociales lucen más familiares que antes, ya que ella casi no luce conjuntos de lencería diminutos ni microbikinis con los que hacía suspirar a varios de sus seguidores. Aunque esta semana la modelo decidió publicar una foto jugada, como lo hacía antes.

Virginia Gallardo publicó una jugada foto a sus historias de Instagram

En esta ocasión, subió a sus historias de Instagram una postal posando de espaldas. Virginia aparece en ropa interior, que resaltá sus delineadas curvas, mientras completa el look con una capucha y una mochila.

Virginia Gallardo reveló que tomó clases de economía con Javier Milei

Cuando se sumó a Polémica en el bar, Virginia Gallardo comenzó a tomar clases de economía con Javier Milei.

“En Polémica en el bar, en América, hicieron que retome esa pasión porque me interesa y porque quería estar a la altura con los invitados y con los temas de actualidad. Me fascina y volví a conectarme con lo mío. Y tomé un par de clases con Milei”, reveló Virginia en diálogo con La Nación.

Javier Milei en Córdoba. 25 Junio 2022 (José Gabriel Hernández)

“Milei empezó yendo como invitado a Polémica y, más allá de las banderas políticas, me parece un estudioso. Le propuse tomar clases porque tenía ganas de retomar y automáticamente me dijo que sí, así que nos encontramos todas las mañanas durante un tiempo”, explicó

Luego, aclaró: “No era candidato todavía, sino un loco lindo. Me parece un hombre que sabe, con el que podés estar de acuerdo o no. Quizá son cuestionables sus formas”.

Virginia Gallardo.

Además, dijo: “Yo conocí otra versión de Milei fuera de las cámaras y alguna vez lo he defendido porque lo considero una buena persona y un gran hombre, pero no me quiero meter ahí. Traté de direccionarlo en ciertos aspectos televisivos que no le suman, pero es su forma de ser y de actuar y es más fuerte que él también”.

“Es un hombre estudioso y esas peleas mediáticas a veces hacen que no se vea lo importante que es su saber. Como profesor me pareció un gran maestro, muy claro, muy paciente. Fue una gran experiencia”, concluyó.