Así es el enorme colectivo de L-Gante para las giras: dos pisos, habitación privada con placard y minibar

L-Gante sorprendió una vez más a sus fans al compartir imágenes del colectivo en el que se trasladará de ahora en más para sus shows y algunas giras por el interior del país. El joven y su equipo circulan en un micro de dos pisos de color negro y ploteado con la cara del cantante.

El rodado fue acondicionado para que L-Gante, sus músicos, manager y hasta su familia puedan viajar en buenas condiciones y con lo necesario a mano para darlo todo en cada uno de sus shows.

L-Gante se traslada en un enorme micro con su cara ploteada.

Se trata de un micro de dos pisos que cuenta con una enorme foto suya haciendo su gesto característico con las manos. A la izquierda se lee en letras blancas: “Cumbia 420″ y a la derecha: “L-Gante Keloke”.

En los últimos días, el cantante de Cumbia 420 mostró algunas imágenes que dejaron ver los detalles entre los que se destacan: una televisión con PlayStation para entretenerse en los viajes y un minibar.

Pero, además, está equipado casi como una casa rodante para poder hacer largos viajes como muchos otros cantantes. Tiene cómodos sillones, una cama de dos plazas, un baño y un placard.

L-Gante se sinceró sobre su vida con Moria Casán

Luego del escándalo con Viviana Canosa y su recital en Teconópolis, L-Gante fue como invitado a Moria es Moria, el programa que conduce Moria Casán por la pantalla del Nueve. El cantante habló de todo con la conductora y hasta contó sobre su padre.

El artista estuvo acompañado en gran parte de la nota por su pareja, Tamara Báez, y su hija de cinco meses, Jamaica. Moria hizo pasar a las mujeres de L-Gante y a ambos se los notó muy cómodos con la exvedette que los paseó por diferentes temas.

Entre ellos, del vínculo que lo une con su mamá, Claudia Valenzuela, quien ocupa un lugar importante en la vida del líder de Cumbia 420. “Es el límite, lo que no me hace desviarme ni excederme ni desviarme”, dijo sobre el rol de su madre en su vida.

L-Gante en "Moria es Moria". (Captura Youtube)

A raíz de las palabras de Elián Valenzuela, Moria Casán vio la oportunidad de preguntarle por su padre, y el joven se mostró escéptico. “¿Qué pasa con tu padre? ¿Están separados ellos?”, indagó.

“No sabría precisamente pero yo no tengo muchos recuerdos con mi papá, directamente ninguno. Pero no me causa nada por eso mismo”, señaló.

En esa misma línea, le preguntó si sintió que la paternidad lo había cambiado. “Fue centrarme, ponerme en responsable, tener a alguien que me dé ese límite. Antes no estaba mucho en casa”, reconoció L-Gante.