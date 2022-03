Aseguran que Jorge Rial y Nazarena Vélez tuvieron una “historia paralela”

En medio del filoso ida y vuelta de los últimos días entre Nazarena Vélez y Jorge Rial, se metió Luis Ventura quien lanzó un curioso dato sobre la actriz y el exconductor de Intrusos. El periodista deslizó que existió una “historia paralela” entre ambos y volvió a encender las alarmas sobre un rumor que nunca se confirmó.

Ventura fue muy amigo del periodista cuando trabajaron juntos, incluso es el padrino de su hija Morena Rial, pero con el tiempo la amistad terminó. Rial está enemistado con gran parte del medio y aún más tras su separación de Romina Pereiro.

En las última semanas protagonizó tenso cruce de palabras con Nazarena Vélez. Que, si bien no hablaron cara a cara, se dijeron de todo en sus respectivos programas. A raíz de ésta situación, Ventura opinó del tema en el programa Agarrate Catalina (La Once Diez, Radio de la Ciudad).

El periodista admitió que jamás se lo dijo a sus padres.

“Con Nazarena Vélez hay una historia paralela a la de siempre. Pudo haber habido un touch, esto se va a negar, pero por lo menos había gente o una mujer que pataleaba y eso no se podía decir abiertamente”, lanzó Ventura.

“Cuando uno entiende el juego y no se vulneran los códigos está bien. Cuando hablamos de código, el código lo tenés que aplicar en tu vida”, agregó el panelista en una reciente entrevista que tuvo.

Nazarena Vélez contó las amenazas que recibió de Jorge Rial.

“Con el Rial protegido y abrigado, había cosas muy graves que no salían a la luz. A mí no me cuidó porque no me quería más al lado. Cuando él quiso que esté me fue a buscar a Canal 13 con un contrato de trabajo por diez años y en eso cumplió”, señaló Ventura sobre el presente de Jorge Rial.

“Hay que ver si la nueva gente que está a su lado lo cuida. Jorge es muy especial si no lo sabes leer, entender y retarlo y decirle ‘esto está mal’. Ahora no está Liliana Parodi, no está Ventura, ahora está solo. Ahora no está esa gente”, agregó su examigo.

Jorge Rial picante con Nazarena Vélez y una burla sobre la muerte de su ex

Jorge Rial le respondió a Nazarena Vélez, luego de que lo acusara de mafioso y de que revisó la basura de su casa para encontrar pastillas que probaran su adicción en el 2009. El conductor habló en su programa de Radio 10 y lanzó una polémica frase contra la actriz, burlándose de la muerte de su ex marido Fabián Rodríguez.

Luego de que Nazarena Vélez en su debut como panelista en LAM (Los Ángeles de la Mañana) dijera que Rial le había admitido que era un mercenario, el conductor le respondió en su ciclo de Radio 10 y subió la tensión, con cero pudor. “Me dijo mafioso la mujer de un tipo que se boleteó por cagar gente” lanzó Rial, en referencia al suicidio de su ex pareja Fabián Rodríguez en 2014.