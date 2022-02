Ángel de Brito dejó el misterio y anunció el regreso de Los Ángeles de la Mañana

Luego de varias idas y vueltas, finalmente Ángel de Brito dejó el misterio y comunicó el regreso de Los Ángeles de la Mañana. El conductor del ciclo que salió hasta diciembre al aire del Trece, dio la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter.

Después de casi dos meses de silencio, el exitoso conductor anunció lo que muchos estaban esperando, el regreso de LAM. Si bien aún no dio detalles del día, horario y canal por el que saldrá el programa, ya empezaron las especulaciones.

De Brito tampoco comunicó quiénes conformarán su equipo, aunque en algunas preguntas de su clásico #AngelResponde de Instagram adelantó que Yanina Latorre y Andrea Taboada seguirán trabajando con él. Y posiblemente sume a Mariana Brey.

Ángel de Brito confirmó el regreso de LAM.

El conductor tiene una amistad de años con Taboada y con el tiempo también se hicieron muy amigos con Yanina. Además, la esposa de Diego Latorre le llevó varias primicias al programa sobre el WandaGate y otros temas, lo que hizo que las últimas semanas del programa mantuviera los mejores números de rating de la mañana en la pantalla chica.

“Confirmado: #LAM #2022″, escribió Ángel de Brito en la publicación en la que solo se limitó a decir: “Vuelve LAM próximamente”.

Ángel de Brito y el panel completo antes de la partida de Maite Peñoñori (Intagram).

Estalló Twitter por el regreso de LAM con Ángel de Brito

Apenas De Brito compartió la imagen del regreso de Los Ángeles de la Mañana, empezaron las especulaciones en Twitter de los fanáticos del programa de espectáculos y chimentos. “Eso significa que es a la mañana, a quien rajan y de que canal?”, comentó uno de los usuarios y muchos plantearon que también podía ir al mediodía o medianoche, por lo que se ajusta al nombre.

Uno de los rumores más fuertes fue que se muda a América, ya que el programa le pertenece a la productora Mandarina, por lo que podría salir por otro canal que no sea El Trece.

“Si vas a América... no podré verte. No miro ese canal, además lo tengo bloqueado... Lo único que veo A24 porque volvió la gran Vivi. Sólo a ella. Igual te deseo éxitos. Es trabajo...”, escribió una seguidora y varios se sumaron al mismo reclamo, en caso de que América sea su nueva casa.

Si vas América... no podré verte. No miro ese canal, además lo tengo bloqueado...

Lo único q veo A24 por q volvió la gran Vivi. Sólo a ella.

Igual te deseo éxitos. Es trabajo...😊 — Nidia Longarini (@NidiaLongarini) February 22, 2022

“WHAAAAT?!?! Estoy respirando como si fuera a parir!!!! Es joda, es cierto??? No juegen así con nuestros sentimientos por el amor a jaime yanquelevich y la tele entera diooooos”, comentó otro seguidor.

Aunque también muchos le reprocharon la eterna despedida con videos, llantos y parafernalia para regresar con el mismo formato. “No era que iba a hacer algo diferente?”, “No era que no volvía ?? Que no se iba a llamar más así?? Simplemente cambian de canal”, “Después decis que los otros hacen siempre lo mismo. Y vos?????? No se te ocurre algo nuevo????”, fueron algunos de los comentarios al respecto.